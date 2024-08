Un băiat de 15 ani electrocutat a fost resuscitat de unchiul și vărul lui. Dispecer 112: „Le spuneam numărați cu mine: și unu și doi și trei, haideți copii că puteți”

Un băiat din județul Sibiu care s-a electrocutat și care a fost găsit în stop cardio-respirator de rude a fost luat de elicopterul SMURD și transportat la spitalul din Tg. Mureș cu inima bătându-i din nou. La acest final fericit a contribuit o colaborare extraordinară între doi membri ai familiei sale, SMURD Dumbrăveni, SAJ subunitatea din Mediaș, elicopterul SMURD și asistenta din dispecerat care a răspuns apelului la 112 și a coordonat întreaga intervenție. În momentul de față medicii de la Mureș spun că băiatul este în stare generală gravă, internat în cadrul Compartimentului ATI copii, dar este în viață, scrie Turnul Sfatului.

Luni, 12 august, în jurul orei 11.20, prin apel 112 s-a anunțat că un copil de 15 ani s-a electrocutat în localitatea Valchid , din județul Sibiu și este în stare de inconștiență.

Cea care a răspuns apelului este asistenta medicală Mariana Cătăneț, cu o experiență de 32 de ani pe ambulanță și coordonator activitate atunci când ajunge în dispecerat. Misiunea ei de astăzi a dus spre un rezultat fericit și datorită reacției a doi membri din familia băiatului care s-au detașat de emoții și au putut să-i asculte și să-i urmeze indicațiile, acțiune care, într-un final, a ajutat la repornirea inimii băiatului.

„Am primit solicitarea că s-a electrocutat acest copil de 15 anișori. Am întrebat care este stare lui și mi-au spus că este inconștient și am i-am rugat să înceapă ei, familia, manevrele de resuscitare. Erau acolo strigăte, urlete, a trebuit să-i liniștim puțin, dar am găsit doi membri ai familiei care au fost foarte, foarte receptivi”.