Un avion militar rusesc cu 15 persoane la bord s-a prăbușit

Un avion militar rusesc Il-76 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo în timp ce decola pentru un zbor programat, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

La bord se aflau opt membri ai echipajului și șapte pasageri. Canalele Telegram au publicat o înregistrare video cu un avion militar al cărui motor era în flăcări.

La începutul după-amiezii, „un avion militar de transport Il-76 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo în timp ce decola”, cu „opt membri ai echipajului și șapte pasageri”, a precizat ministerul rus al Apărării. Potrivit primelor informații, prăbușirea „a fost cauzată de un incendiu la unul dintre motoare în timpul decolării avionului”, a adăugat acesta.

An Il-76 aircraft crashed at Ivanovo airfield, northeast of Moscow in Russia. Russian media reported that there were 8 crew members and 7 passengers on board.

The plane reportedly crashed due to a fire in one of the engines during takeoff. pic.twitter.com/KqCeFkZqk9

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 12, 2024