Un avertizor de integritate de la Boeing susține că piese produse de cel mai mare furnizor al companiei ieșeau din fabrică cu defecte grave

âCarcasele avioanelor fabricate de cel mai mare furnizor al Boeing ieșeau în mod regulat din fabrică cu defecte grave, potrivit unui fost inspector de calitate al firmei, relatează BBC.

Santiago Paredes, care a lucrat pentru Spirit AeroSystems din Kansas, a declarat pentru BBC că adesea găsea până la 200 de defecte pe piesele pregătite pentru a fi livrate către Boeing.

El a fost poreclit „showtopper” pentru că a încetinit producția atunci când a încercat să abordeze preocupările sale, a afirmat el.

Spirit a declarat că „nu este deloc de acord” cu acuzațiile.

„Ne apărăm viguros împotriva afirmațiilor sale”, a declarat un purtător de cuvânt al Spirit, care rămâne cel mai mare furnizor al Boeing.

Paredes a făcut acuzațiile la adresa Spirit într-un interviu în exclusivitate pentru BBC și rețeaua americană CBS, în care a descris ceea ce spune că a trăit în timp ce lucra la firmă între 2010 și 2022.

El era obișnuit să găsească „oriunde între 50 și 100, 200” de defecte pe fuselajele – corpul principal al avionului – care urmau să fie livrate către Boeing, a spus el.

„Găseam o mulțime de elemente de fixare lipsă, o mulțime de piese îndoite, uneori chiar piese lipsă”.

Boeing a refuzat să comenteze.

Secretarul american al transporturilor, Pete Buttigieg, a declarat că guvernul „pune Boeing sub lupă” prin intermediul investigațiilor în curs de desfășurare ale Administrației Federale a Aviației (FAA).

„Trebuie să demonstreze că respectă standardele de calitate și standardele de siguranță pe care FAA le-a stabilit mai departe”, a declarat el pentru BBC.

„Ei au responsabilitatea de a respecta standardele noastre, dar nu le luăm pur și simplu pe cuvânt… îi vom trage la răspundere să facă acest lucru.”

„Agitație”

Atât Spirit AeroSystems, cât și Boeing au fost intens analizate după ce o ușă s-a desprins de un 737 Max nou-nouț la scurt timp după decolare, în ianuarie, lăsând o gaură în partea laterală a avionului. Potrivit anchetatorilor, ușa fusese montată inițial de către Spirit, dar fusese ulterior îndepărtată de către tehnicienii Boeing pentru a remedia nituirea defectuoasă.

Incidentul a determinat autoritatea de reglementare din SUA, Administrația Federală a Aviației, să lanseze un audit al practicilor de producție la ambele firme. Acesta a descoperit mai multe cazuri în care companiile nu au respectat practicile de control al producției.

Autoritățile de reglementare au suspendat temporar la sol aproape 200 de avioane Boeing 737 Max 9 după incident.

Și o altă investigație a FAA a fost lansată la începutul acestei săptămâni, după ce Boeing le-a spus autorităților de reglementare că este posibil să nu fi inspectat corespunzător avioanele sale 787 Dreamliner. FAA a declarat că va verifica dacă personalul a falsificat înregistrările.

Paredes a declarat pentru BBC că unele dintre defectele pe care le-a identificat în timp ce lucra la Spirit au fost minore – dar altele au fost mai grave.

De asemenea, el a susținut că a fost supus unor presiuni pentru a fi mai puțin riguros.

„Întotdeauna au făcut tam-tam cu privire la motivul pentru care le găseam, la motivul pentru care mă uitam la ele”, a spus el.

„Ei voiau doar ca produsul să fie expediat. Nu erau concentrați pe consecințele expedierii unor fuselaje proaste. Erau concentrați doar pe îndeplinirea cotelor, a programului, a bugetului… Dacă cifrele arătau bine, starea fuselajelor nu prea conta”, a susținut el.

Denunțare

Multe dintre presupusele experiențe trăite de Paredes la Spirit fac parte din mărturia sa în cadrul acțiunii legale pe care acționarii nemulțumiți au intentat-o împotriva firmei.

Cu toate acestea, în documentele juridice, el este denumit simplu „Fostul angajat 1”. Aceasta este prima dată când Paredes, fost tehnician al Forțelor Aeriene, vorbește în public.

Înainte de a pleca de la firmă, Paredes a condus o echipă de inspectori aflați la capătul liniei de producție a modelului 737 Max.

Un al doilea fost auditor de calitate, Josh Dean, ale cărui afirmații urmau să facă parte din proces, a decedat săptămâna trecută după ce a contractat o infecție bacteriană gravă.

Procesul acuză compania că a încercat în mod deliberat să ascundă deficiențe grave și răspândite în materie de calitate și că și-a expus acționarii la pierderi financiare atunci când aceste deficiențe au ieșit la iveală. Spirit a declarat că „dezaprobă cu fermitate” afirmațiile din acțiunea în justiție.

Sprijinul Boeing

Spirit a făcut cândva parte din Boeing și rămâne principalul furnizor al constructorului de avioane. Aceasta construiește fuselajul pentru fiecare 737 Max la fabrica sa din Wichita, Kansas, înainte de a le expedia la instalația proprie a Boeing din Renton, lângă Seattle, Washington. De asemenea, fabrică părți mari ale avionului 787 Dreamliner.

În prezent, se află într-o poziție dificilă. Are o „hemoragie” de numerar și a pierdut 617 milioane de dolari în primele trei luni ale anului.

Boeing a fost de acord să ofere sprijin financiar și poartă discuții pentru a răscumpăra fosta sa filială.

Surse din cadrul gigantului aerospațial insistă asupra faptului că se fac eforturi pentru a rezolva problemele de calitate la Spirit, iar acestea au reușit să reducă cu aproximativ 80% numărul de defecțiuni ale pieselor care părăsesc fabrica din Wichita.

Paredes a declarat că ambele companii erau conștiente de amploarea problemei defectelor și că aceasta a fost discutată în cadrul unor întâlniri săptămânale între inspectorii de calitate de la ambele firme.

„Strigăt de ajutor”

Paredes a afirmat că situația a ajuns la un punct critic pentru el personal, atunci când managerul său i-a ordonat să schimbe modul în care erau raportate defectele, pentru a reduce numărul total al acestora.

După ce a protestat, a spus el, a fost retrogradat și mutat în altă parte a fabricii.

„Am simțit că sunt amenințat și că sunt supus unor represalii pentru că am exprimat îngrijorări”, a spus el.

Ulterior, Paredes a depus o „plângere de etică” la departamentul de resurse umane al companiei și i-a scris directorului general de atunci al Spirit, Tom Gentile.

În acel e-mail, el a spus: „Mi-am pierdut încrederea în organizația de calitate de aici, de la Spirit, și acesta este ultimul meu strigăt de ajutor”.

Ulterior, Paredes a fost repus în funcția de conducere și i s-a plătit salariul înapoi, după ce plângerea sa a fost parțial acceptată. El a părăsit compania la scurt timp după aceea.

În prezent, el susține că ar fi reticent să zboare cu un 737 Max, în cazul în care acesta ar avea încă defecte care provin de la fabrica din Wichita.

„Nu am întâlnit niciodată o mulțime de oameni care să se teamă de zbor până când am lucrat la Spirit. Și apoi, fiind la Spirit, am întâlnit o mulțime de oameni cărora le era frică de zbor – pentru că au văzut cum se construiau fuselajele”, a adăugat el.