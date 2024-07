Un actor din „House of the Dragon” este primul invitat de la Comic Con Arena Naţională

Clinton Liberty, cunoscut pentru rolul din cel de-al doilea sezon al serialului „House of the Dragon”, spin off al celebrului fenomen „Game of Thrones”, este primul actor care va veni la Comic Con Arena Naţională, în perioada 13-15 septembrie, anunţă organizatorii, citați de News.ro.

Liberty îl interpretează pe Addam of Hull, urmaş al lui Corlys Velaryon şi primul om din afara familiei Targaryen care a putut să călărească şi să controleze un dragon. Addam are un rol important în războiul dintre cele două facţiuni din casa Targaryen, conflict al cărui obiectiv suprem este cucerirea infamului Tron de Fier şi al controlului asupra celor 7 regate.

Clinton Liberty, un actor origini din Nigeria, Jamaica şi Irlanda, a dezvoltat o apetenţă pentru dans, iar în 2016 şi-a făcut debutul ca dansator în producţia „Handsome Devil”. S-a lansat în actoriei graţie rolului din producţia „Normal People”, serie dezvoltată pentru BBC 3.

Au urmat thriller-ul „Red Election, Holding” (unde a fost coleg de platou cu Conleth Hill, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Varys din „Game of Thrones”), „This Christmas”, pentru ca anul acesta să fie dezvăluit ca făcând parte din distribuţia celui de-al doilea sezon din „House of the Dragon”.

Clinton Liberty va fi prezent la Comic Con şi va face fotografii cu fanii, va oferi autografe personalizate şi va povesti din experienţele sale în cadrul panel-ului dedicat sâmbătă, 14 septembrie.

Biletele sunt disponibile pe www.comic-con.ro.

Comic Con România este cel mai mare eveniment de acest gen din centrul şi estul Europei. În cei 11 ani petrecuti de la prima ediţie, publicul a avut şansa să-şi întâlnească mulţi dintre actorii favoriţi. Printre acestia se numără Jason Momoa („Game of Thrones”, „Aquaman”), Mark Shepard („Supernatural”), Clive Standen („Vikings”), Ed Westwick („Gossip Girl”), Paul Wesley („The Vampire Diaries”), Tom Wlaschiha („Game of Thrones”, „Stranger Things”), Daniel Gillies („The Originals”), Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”), Robert Knepper („Prison Break”), Charles Dance („Game of Thrones”, „The Imitation Game”), Sylvester McCoy („Dr.Who”, „The Hobbit”), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca „House of the Dragon”, „Lord of the Rings: The Rings of Power”, „La Casa de Papel”, „Game of Thrones”, „Spartacus”, „Supernatural”, „Doctor Who”, „Fringe”, „Harry Potter”, „The Vampire Diaries”, „Lord of the Rings”, „Sherlock” sau „Vikings”.