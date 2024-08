„Am așteptat mult timp să primesc un astfel de scenariu”: Mark Wahlberg dezvăluie noi detalii despre rolul său în „Play Dirty” al regizorului Shane Black

„Am așteptat mult timp să primesc un astfel de scenariu”: Mark Wahlberg dezvăluie noi detalii despre rolul său în „Play Dirty”, mult așteptatul nou proiect al regizorului Shane Black.

Actorul Mark Wahlberg a făcut luni o prezentare a viitorului său film, „Play Dirty”. Thrillerul polițist scris și regizat de Shane Black îl pune pe Wahlberg în rolul unui hoț pe nume Parker care se apucă de un jaf ambițios, personajul fiind adaptat după o serie de romane scrise de Donald Westlake sub pseudonimul Richard Stark, scrie Screen Rant.

Pe lângă Wahlberg, din distribuția filmului mai fac parte Rosa Salazar, Dermot Mulroney, LaKeith Stanfield, Tony Shalhoub, Keegan-Michael Key și Chukwudi Iwuji.

Într-un interviu pentru Collider, Wahlberg a comparat „Play Dirty” cu popularele filme „The Italian Job” și „Heat”. Actorul nu și-a ascuns deloc entuziasmul și a spus că a fost un proiect plin de satisfacții, atât când vine vorba de povestea și tonul filmului, dar și de regia și scenariul lui Black.

„Pentru mine, e ca și cum „The Italian Job” se intersectează cu „Heat”. Are acțiune, mize mari, umor, personaje grozave, cel mai bun dialog scris de Shane Black. Am așteptat mult timp să primesc un astfel de scenariu. De fiecare dată când îmi puneam întrebarea: „Bine, ca actor care este genul de film pe care vrei să îl faci, dacă ai putea juca într-un film comercial mare, uriaș?”, pelicule de tipul „Lethal Weapon” și alte proiecte ale lui Shane erau întotdeauna printre primele răspunsuri. Așa că nu pot fi mai fericit de atât. Sper că și el a fost la fel de fericit ca și mine cu această experiență”, a descris Wahlberg proiectul.

„Play Dirty” ar putea fi cel mai bine primit proiect al lui Mark Wahlberg din ultimii ani

Deși Wahlberg are încă acel șarm de mare actor în toate filmele pe care le joacă, proiectele sale nu au fost bine primite de critici în ultimii ani. Cel mai recent film al lui Wahlberg, „The Union”, a primit până acum un scor de 44% din partea criticilor și unul de 30% din partea audienței pe site-ul de profil Rotten Tomatoes. Singurul său film din 2020 încoace care nu a primit un scor „putred” pe Tomatometer este „Arthur the King”, dar numai cu 70% din critici l-au apreciat. Publicul a avut o reacție mult mai bună, totuși, și i-a acordat un scor de 97%.

Dacă „Play Dirty” se ridică la nivelul filmelor cu care Wahlberg îl compară – „The Italian Job”, „Heat” și „Lethal Weapon” – va fi probabil cel mai bine primit film al lui Wahlberg din ultimii ani. De amintit este că, în general, Wahlberg se descurcă cel mai bine în filme de acțiune. „Play Dirty” are acest factor, dar și avantajul unui scenarist-regizor puternic și al unei distribuții pline de vedete în jurul lui Wahlberg.

Iwuji a interpretat unul dintre cei mai memorabili super-răufăcători din ultimii ani ca High Evolutionary în „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, talentul comic al lui Key este de neegalat, iar Shalhoub este întotdeauna fenomenal, indiferent de rolul pe care îl joacă. Black are o vastă experiență în scrierea și regia comediilor de acțiune și nu a mai fost implicat în niciun proiect de o vreme, ceea ce face „Play Dirty” cu atât mai intrigant. Dacă „Play Dirty” este la fel de promițător precum Mark Wahlberg îl tachinează, ar putea fi cel mai de succes film al său din ultimul deceniu.