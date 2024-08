De la „Aliens” la „Junebug” și „American Hustle”: Cele mai bune 20 de roluri ale actriței Amy Adams

Amy Adams, Actrița de șase ori nominalizată la Oscar, care împlinește 50 de ani luna aceasta, joacă în noua comedie horror „Nightbitch”. The Guardian a alcătuit un top al celor mai bune roluri ale sale.

20. Drop Dead Gorgeous (1999)

După ce și-a făcut datoria în lumea teatrului, Adams a făcut un debut promițător pe marele ecran în rolul încântătoarei Leslie Miller, una dintre adolescentele participante la un concurs de frumusețe dintr-un orășel din Minnesota, cu un număr suspect de mare de cadavre. Acest mockumentary satiric și-a construit un adevărat cult de la lansare.

19. Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)

Este greu să nu fii eclipsat de Will Ferrell (Ricky) și Sacha Baron Cohen, care acaparează toate râsetele mari în această comedie dar Gary Cole este genial în rolul tatălui risipitor al lui Ricky, iar Adams face minuni în rolul unei asistente timide care se transformă într-un interes amoros în timp ce ține niște discursuri inspiraționale, dar comice.

18. Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)

Întotdeauna este o plăcere să îl vezi pe Ben Stiller pălmuit de maimuțe, dar Adams, adorabilă într-o jachetă de aviație și cu un bob creț, în rolul neînfricatei aviatoare Amelia Earhart, este cea mai valoroasă jucătoare în această continuare a fanteziei cu efecte speciale despre exponatele muzeului care prind viață după program. Totul este foarte educativ.

17. Catch Me If You Can (2002)

În rolul Brendei, femeia cu bretele care fură bomboane și care îl sărută pe falsul doctor jucat de Leonardo DiCaprio, Adams este o prezență proaspătă și amuzantă pe ecran în primul ei rol important. Steven Spielberg a anunțat-o că va deveni vedetă atunci când a distribuit-o în acest film cu escroci, dar vor mai trece încă trei ani până când Junebug o va pune pe hartă.

16. Sunshine Cleaning (2008)

În comedia dramatică a lui Christine Jeffs, Adams joacă rolul unei mame singure care începe o afacere de curățare a locurilor crimelor împreună cu sora ei nevolnică (Emily Blunt). Ambii actori sunt buni, iar filmul se desfășoară într-un mod tipic Sundance, navigând între banalitate și disfuncție familială, fără a reuși să decoleze emoțional.

15, Julie & Julia (2009)

Adams are o prestație impecabilă în rolul lui Julie, o milenară newyorkeză nereușită, dar, în realitate, este puțin umbrită Meryl Streep, care a jucat la capacitate maximă în comedia Norei Ephron. În timp ce Julie scrie pe blog despre rețetele Juliei Childs, Streep o interpretează chiar pe Childs, ale cărei aventuri culinare în Parisul postbelic sunt, trebuie spus, mult mai distractive.

14. Man of Steel (2013)

În prima dintre cele trei apariții ale lui Adams în rolul lui Lois Lane (patru dacă punem la socoteală Justice League, regizat de Zack Snyder), ea nu este doar interesul romantic al lui Superman, ci și o jurnalistă de investigații inteligentă, capabilă și curajoasă. Din păcate, timpul ei pe ecran în filmele ulterioare scade pe măsură ce Lois primește un rol mai degrabă marginal.

13. Doubt (2008)

Directoarea unei școli catolice din Bronx își suspectează preotul paroh de abuz în adaptarea lui John Patrick Shanley a propriei sale piese de teatru. În rolul unei tinere profesoare naive, Adams se descurcă doar prin faptul că oferă un spațiu mai liniștit între declamațiile grele ale lui Philip Seymour Hoffman și Streep.

12. Miss Pettigrew Lives for a Day (2008)

Adams joacă de toți banii în rolul vedetei americane de comedie muzicală Delysia Lafosse, sfâșiată între romantismul fără bani și confortul de a-și continua cariera în timp ce jonglează cu trei pretendenți în Londra art deco a anilor 1930. Frances McDormand joacă rolul guvernantei nefericite care îi vine în ajutor în această retro-romcomedie veselă și inocentă.

11. Hillbilly Elegy (2020)

Adams este aproape de nerecunoscut în rolul unei mame purtătoare de salopetă, abuzivă și dependentă de droguri în adaptarea sărăcăcioasă a lui Ron Howard a memoriilor lui JD Vance despre cum a crescut în „centura ruginită” a Americii. Niciun clișeu nu este lăsat neîntors în timp ce eroul nostru iubitor de canapele este derutat de tacâmurile elegante și eclipsat de femeile puternice în drumul său spre Yale.

10. Vice (2018)

În a treia sa colaborare cu Christian Bale, Adams a fost nominalizată la Oscar pentru această interpretare a lui Lynne Cheney în biografia lui Adam McKay despre Dick Cheney, vicepreședintele fără carismă care a tras sforile în administrația lui George W Bush. Satira îngâmfată nu funcționează întotdeauna, dar transformarea fizică a lui Bale este uluitoare, iar Adams este formidabilă ca puterea din spatele puterii din spatele tronului.

9. The Muppets (2011)

Adams se potrivește perfect în rebootul inteligent al francizei Disney, în care își ajută logodnicul (Jason Segel) și pe fratele său Walter, el însuși un muppet, în încercarea de a opri oprească un afacerist (Chris Cooper, delicios de rău) din a demola Studioul Muppets abandonat. Kermit, Miss Piggy și restul găștii se reunesc într-o peliculă distractivă pentru toată familia, plină de apariții de la diverse celebrități și glume extrem de meta.

8. Big Eyes (2014)

Tim Burton regizează un film biografic surprinzător de simplu despre Margaret Keane, ale cărei picturi fermecătoare cu copii cu ochi mari au fost criticate de critici, dar adorate de public. Christoph Waltz este un răufăcător banal în rolul soțului ei, care, în San Francisco-ul anilor 1960, pretinde că a pictat tablourile, dar Adams oferă un portret meticulos al unei femei care învață încet să se apere într-o lume a bărbaților.

7. Junebug (2005)

O comerciantă de artă (Embeth Davidtz) vizitează familia noului ei soț în Carolina de Nord, unde obiceiurile ei de mare orășeancă sunt întâmpinate cu batjocură de toată lumea, cu excepția lui Ashley, cumnata ei însărcinată. Interpretată de oricine altcineva, ingenuitatea implacabilă a lui Ashley te-ar fi enervat, dar interpretarea dulce, amuzantă și sfâșietoare a lui Adams a reprezentat o performanță istorică pentru cariera ei și i-a adus prima din cele șase nominalizări la Oscar.

6. The Fighter (2010)

Renunțând la imaginea ei de fată obișnuită din vecini, Adams o interpretează pe Charlene, prietena barmaniță plină de viață a boxerului Micky Ward (Mark Wahlberg) în filmul biografic al lui David O Russell. Dacă Micky vrea să câștige în ringul de box, trebuie să se elibereze de fratele și antrenorul său drogat (Bale) de mama monstruoasă și de surorile șirete, care o desconsideră pe Charlene.

5. The Master (2012)

Încă o dată, Adams îl susține pe puternicul Hoffman, a cărui legătură complicată tată-fiu cu veteranul tulburat din al doilea război mondial jucat de Joaquin Phoenix formează coloana vertebrală a psihodramei lui Paul Thomas Anderson. Dar ce sprijin! În rolul soției superficial senine a unui lider de cult, Adams își subminează personalitatea de obicei însorită pe ecran pentru a obține un efect terifiant, obținând a patra nominalizare la Oscar.

4. American Hustle (2013)

Bale și Bradley Cooper aduc coafurile din anii ’70, iar Jennifer Lawrence are parte de un rol spectaculos, însă Adams este cea care injectează adevărul emoțional, chiar și atunci când îi ia pe alții la mișto, în pelicula lui David O Russell, inspirată în mare parte din fapte reale, mai precis operațiunea Abscam a FBI. „Lady Edith”, englezoaica aristocrată jucată de Adams, merită propriul ei serial.

3. Enchanted (2007)

Disney își expune propria agendă de basm atunci când o prințesă naivă din desene animate se vede transformată într-o femeie în carne și oase în Manhattan-ul zilelor noastre. Este o performanță extraordinară a lui Adams în rolul prințesei Giselle, mai degrabă adorabilă decât romantică în timp ce își caută neobosit prințul, cântă întruna și convinge șobolanii și gândacii locali să o ajute să curețe apartamentul gazdei sale.

2. Nocturnal Animals (2016)

Adams este senzațional de bună, și nu a arătat niciodată mai bine decât în rolul protagonistei nefericite a psihodramei rece și tulburătoare a lui Tom Ford, o comerciantă de artă care începe să-și pună la îndoială deciziile de viață în timp ce citește romanul scris de fostul ei soț. Nu, personajul ei nu este simpatic, dar nu vezi în fiecare zi interpretări feminine atât de complexe, iar 2016 a fost anul în care Adams a oferit două dintre ele …

1. Arrival (2016)

Extratereștrii au aterizat! Dar Pământul amenință cu represalii armate dacă expertul lingvistic Louise Banks nu reușește să înțeleagă ce spun creaturile. SF-ul cerebral al lui Denis Villeneuve, adaptat după o poveste de Ted Chiang, combină o dramă personală discretă și un spectacol uluitor, cu Adams incredibil de credibilă în rolul unei eroine intelectuale care sondează avantajele și dezavantajele limbajului, timpului și spațiului. Faptul că interpretarea ei demnă de Oscar nici măcar nu a fost nominalizată este o adevărată crimă.