UE va menţine reglementările pentru companiile tehnologice în ciuda ameninţărilor lui Trump, anunţă Bruxelles-ul

Uniunea Europeană va continua să aplice regulile sale în privinţa funcţionării reţelelor sociale şi a companiilor tehnologice, în ciuda ameninţărilor lui Donald Trump, a declarat luni, într-o postare pe X, vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, ca răspuns la îngrijorările Congresului american, relatează AFP, conform News.ro.

„Voi continua să le aplic, pentru copiii noştri, cetăţenii noştri şi companiile noastre”, a promis comisarul Henna Virkkunen, referindu-se la reglementările în privinţa serviciilor digitale (DSA) şi la regulamentul privind pieţele digitale (DMA).

„DSA şi DMA sunt legislaţiile noastre suverane, nediscriminatorii, aplicabile tuturor platformelor online din UE. Protejează pe deplin drepturile noastre fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare”, a scris vicepreşedinta Comisiei Europene.

DSA vizează protejarea utilizatorilor europeni prin impunerea de obligaţii platformelor, în special de raportare a conţinuturilor problematice, fie că este vorba despre dezinformare, ură online, contrafacere sau produse periculoase.

Preşedintele american, Donald Trump, a atacat cu vehemenţă săptămâna trecută ţările sau organizaţiile care reglementează sectorul tehnologic, ameninţându-le cu taxe vamale şi restricţii la export. Deşi nu a menţionat direct Uniunea Europeană, aceasta dispune de fapt de cel mai puternic arsenal juridic din lume pentru a reglementa sectorul digital.

În urma acestor ameninţări, Congresul american a programat pentru miercuri o audiere privind reglementarea sectorului tehnologic, intitulată „Ameninţarea Europei la adresa libertăţii de exprimare şi a inovării în America”.

Henna Vikkunen, responsabilă, printre altele, de sectorul tehnologic, a difuzat pe X conţinutul unei scrisori adresate şefului Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor, Jim Jordan, cel care a iniţiat această audiere. „DSA şi DMA sunt legi suverane ale Uniunii Europene, adoptate cu majorităţi covârşitoare de Parlamentul European şi Consiliul European”, care reprezintă cele 27 de state membre, reaminteşte ea în această scrisoare datată 1 septembrie. Aceste două legi „respectă pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare”, adaugă ea, în condiţiile în care Statele Unite le denunţă ca fiind ameninţări de cenzură.

Prioritatea UE rămâne „o mai bună protecţie a minorilor şi a companiilor”, asigură Henna Vikkunen, care s-a întâlnit în iulie la Bruxelles cu Jim Jordan şi alţi cu responsabili ai Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor.

