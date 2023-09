UE solicită o misiune ONU în Nagorno-Karabah ”în următoarele zile” pe fondul „exodului masiv” al armenilor care fug din enclavă

Uniunea Europeană a cerut vineri ca o misiune a Naţiunilor Unite să se deplaseze în Nagorno-Karabah „în următoarele zile” în faţa „exodului masiv” al armenilor care fug din această enclavă în urma recentei operaţiuni militare a Azerbaidjanului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Un „exod masiv al armenilor din Nagorno-Karabah este în derulare, rezultat al operaţiunii militare a Azerbaidjanului din 19-20 septembrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene într-un comunicat.

De aceea trebuie „garantat urgent un ajutor umanitar neîngrădit celor care mai au încă nevoie în Karabah şi celor care au fugit”, se menţionează în comunicat.

Premierul armean Nikol Paşinian a acuzat Azerbaidjanul de „epurare etnică”, estimând că nu va rămâne niciun armean în enclavă în „câteva zile”.

Streams of Armenian Christian fleeing ‘Nagorno Karabakh’ in fear of ethnic cleansing.

The world is silent while Christians face genocide.#ArmenianGenocide pic.twitter.com/tKTUvBAhCq

— Paul Golding (@GoldingBF) September 27, 2023