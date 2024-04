Ucraina susține că a distrus șase avioane rusești într-un atac nocturn cu drone

Ucraina a afirmat vineri că a distrus „cel puțin șase avioane militare rusești” și că a avariat „considerabil” alte opt în urma unui atac cu drone asupra unei baze aeriene din Rusia, transmite agenția AFP.

Atacul asupra aerodromului Morozovsk din regiunea Rostov pe Don, în sudul Rusiei, care se învecinează cu Ucraina, a fost o „operațiune specială” desfășurată de serviciile de securitate ucrainene (SBU) și de armata ucraineană, a declarat pentru AFP o sursă din sectorul ucrainean al apărării.

Potrivit unei surse citate de cotidianul ucrainean Pravda, pe aerodrom se aflau bombardiere Su-24, Su-24M, Su-34. Rusia folosește aceste avioane pentru a lansa atacuri asupra pozițiilor Forțelor Armate ucrainene și asupra orașelor ucrainene din linia întâi.

„Cel puțin 6 avioane militare rusești au fost distruse, iar alte 8 au suferit avarii semnificative”, a declarat sursa citată.

Autoritățile locale au raportat că, în noaptea de 5 aprilie, drone ucrainene au atacat un aerodrom militar din Morozovsk.

Martorii oculari au afirmat că au văzut numeroase drone și au numărat mai mult de 60 de explozii.

Footage of drones attacking a Russian military airfield in southwestern Russia’s Morozovsk, Rostov Oblast, last night.

