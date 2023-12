Ucraina sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie pentru prima dată din 1917 / De este este mai mult decât o schimbare de dată

Pentru prima dată din 1917, Ucraina sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie, transmite BBC.

Măsura este mai mult decât o simplă schimbare de dată față de 7 ianuarie – data Crăciunului în calendarul iulian, pe care îl folosește Rusia.

Este continuarea unei schimbări culturale semnificative în țară – cea mai recentă încercare de a eradica influența Moscovei în Ucraina.

Adoptarea calendarului occidental, gregorian, este, de asemenea, un semn al încercării continue a Kievului de a se alinia cu Europa.

Fie că este vorba de război sau de timp de pace, Crăciunul vine întotdeauna.

Fabrica de decorațiuni Klavdievo-Tarasove, situată într-un orășel din afara Kievului, era una dintre cele trei care aprovizionau întreaga Uniune Sovietică.

„Înainte aveam mulți oameni – acum nu mai avem”, ne spune Leokadia. Ea lucrează pe această linie de producție din 1978.

Ea suflă fără efort globulețe de sticlă folosind un arzător cu gaz fixat pe biroul ei. Este o sursă de căldură binevenită în acest mediu industrial și rece.

După ani de zile de scădere a producției, această fabrică s-a oprit complet atunci când forțele rusești au ocupat această zonă timp de o lună, la scurt timp după începerea invaziei la scară largă a țării în Ucraina în 2022.

„Era foarte înfricoșător când tancurile treceau pe stradă”, explică Henya, un alt muncitor. „Nu puteam ieși afară. Nu aveam nicio informație, eram izolați de lume. A fost îngrozitor”.

Și totuși, în ciuda faptului că doar o treime din echipă s-a întors, încă se fac decorații. Mici bucăți de veselie de Crăciun sunt construite cu grijă și trimise în toată țara.

Și care este dorința lui Henya pentru ucrainenii care trăiesc sub ocupație rusă în acest Crăciun?

„Trebuie să credeți, să sperați – și eliberarea se va întâmpla, așa va fi.”

Henya se ocupă de partea mai artistică a procesului: ea și colegii ei pictează cu grijă și manual fiecare globuleț în parte.

Se observă imediat o temă militară. Soldați în miniatură, avioane de luptă MIG, chiar și un tractor ucrainean care trage un tanc rusesc – toate atârnă pe un raft, destinate unui pom de Crăciun.

„Cred că toți cei care vor arunca o privire la o astfel de podoabă vor spera la o victorie mai rapidă a țării noastre”, spune Tamila pe un ton sfidător, tipic acum aici, în Ucraina.

Ucraina și Rusia împărtășesc nenumărate legături culturale și vor trebui să trăiască mereu una lângă cealaltă. Cu toate acestea, identitatea primei nu face decât să fie întărită de agresiunea celei de-a doua.

Puține locuri cunosc această agresiune mai bine decât orașul Bucha, la câțiva kilometri de fabrica de decorațiuni.

Pe măsură ce avansul rusesc spre Kiev a încetinit anul trecut, trupele invadatoare au fost acuzate de uciderea a peste 500 de civili, într-una dintre cele mai grave atrocități ale războiului de până acum.

Unele dintre numele lor apar pe un memorial de argint de lângă Biserica Sfântul Andrei. În timp ce cupolele sale aurii strălucesc în soarele iernii, încă se mai pot vedea locurile unde iarba s-a chinuit să crească din nou.

Aici a apărut o groapă comună în timpul ocupației rusești. Trupurile celor care au murit au putut fi exhumate doar după ce s-au retras.

„Din păcate, pentru mulți oameni din lume, Ucraina este legată de Rusia. Iar Ucraina este întotdeauna privită în contextul în care este un vecin al Rusiei”, explică părintele Andriy în cripta luminată de lumânări a bisericii Sfântul Andrei.

„But I think that we are more a neighbour of Europe,” he says. „And the fact that we’ve now changed the calendar is not shifting away from Russia. It is us returning back to Europe, where we belong.”

Given Russia will always be close by, I ask whether he could ever forgive the invading country for what it’s done to his homeland.

„God forgives a sinner, but only those who repent. We do not see yet that the Russians are trying to repent for their sins and mistakes, so I think it’s too early to talk about forgiveness.”

For Ukraine, any Russian repentance must start with an end of its ongoing invasion. There is still no sign of that happening.