Ucraina foloseşte pentru prima oară avioane franceze de vânătoare de tip Mirage 2000 să respingă atacuri ruseşti, anunţă armata ucraineană / Atacuri ruse nocturne cu 58 de rachete şi 194 de drone / 34 de rachete şi 100 de drone, doborâte

Ucraina a fost vizată în noaptea de joi spre vineri de atacuri ruse cu cel puţin 58 de rachete şi 194 de drone, anunţă vineri armata ucraineană, care precizează că a folosit pentru prima oară avioane franceze de vânătoare de tip Mirage 2000 – care i-au fost livrate de Franţa în februarie – pentru a contracara un atac, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Avioane de vânătoare, (de tip) F-16 şi Mirage 2000 au fost implicate. De notat că avioanele de vânătoare franceze, care au ajuns în Ucraina în urmă cu doar o lună, au participat pentru prima oară la respingerea unui atac aerian inamic”, anunţă armata ucraineană.



For the first time, the Ukrainian Air Force deployed Mirage-2000 aircraft to repel a Russian missile attack tonight. https://t.co/Xx5jdaoxtB pic.twitter.com/TshvsT1wPR

— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 7, 2025

Armata ucraineană anunţă în acest comunicat că a doborât cel 134 dintre aceste ţinte – 34 de rachete şi 100 de drone.



A French supplied Ukrainian Mirage 2000-5F in Ukrainian skies. Their supply was confirmed not long ago. The multirole fighter jet is armed only with 2 external fuel tanks. pic.twitter.com/xonwfGvxVd

— NOELREPORTS(@NOELreports) March 3, 2025

Suspendarea ajutorului american al Ucrainei, luni, alimentează temeri cu privire la o slăbire a capacităţilor apărării antiaeriene ucrainene.