Ucraina accelerează operaţiunile de deminare pentru a repune în circuitul productiv fermele distruse de război

La nouă luni de la debutul invaziei ruseşti, peste jumătate dintre cele 50.000 de hectare ale fermei pe care Inna Boiko o are în sudul Ucrainei era plină de cratere provocate de obuze, echipamente distruse şi mine periculoase, astfel că în luna noiembrie 2022, când fermierii au revenit în statele lor din regiunea Mykolayiv, Inna Boiko era hotărâtă să cureţe terenul şi să facă noi semănături, transmite Bloomberg conform Agerpres.

Dar la începutul războiului, Boiko a fost lăsată să se descurce singură, utilizând dispozitive improvizate pentru a elimina dispozitivele periculoase în ceea ce a devenit cea mai puternic minată ţară din lume. Între timp, Guvernul de la Kiev şi-a intensificat eforturile pentru a beneficia de ajutor internaţional, obţinând echipamente speciale din Japonia şi fonduri de la filantropul Howard Buffett cu rezultate uimitoare.

„Batem la fiecare uşă, vorbim despre bani, echipamente şi orice modalitate posibilă pentru a ne ajuta”, a declarat ministrul ucrainean al Economiei, Yulia Svyrydenko.

Acces în siguranţă la terenul arabil este esenţial pentru o ţară cunoscută drept grânarul Europei, şi deminarea Ucrainei ar putea dura câteva decenii. La debutul invaziei ruseşti, o suprafaţă de peste 174.000 de kilometri pătraţi din teritoriul său a devenit înţesată de mine, o suprafaţă mai mare decât cea a Greciei. Însă eforturile accelerate au făcut aproape 20% din teren utilizabil din nou în acest an, ajutând la menţinerea unei resurse vitale pentru agricultură şi locuri de muncă.

În Mykolayiv, unde este amplasată ferma lui Boiko, deminarea unui singur hectar de teren poate aduce patru tone de cereale iar curăţarea de mine a întregii regiuni ar însemna un plus de trei milioane de tone de cereale echivalentul tuturor exporturilor de cereale ale Ucrainei din luna octombrie.

Fundaţia Howard G. Buffett s-a alăturat eforturilor de deminare în 2022 şi în prezent este unul din cei mai mari donatori, oferind soluţii tehnologice, inclusiv echipamente. Un fermier experimentat, Howard G. Buffett, fiul celebrului Warren Buffett, spune că „nu a inventat nimic nou” şi a lucrat cu inginerii pentru a transforma buldozerele şi tractoarele în echipamente care pot fi operate de la distanţă, sau cu şoferi pentru a analiza şi curăţa terenul.

„Foarte mulţi experţi au spus că aceasta este modalitatea prin care putem să îi ajutăm pe fermieri şi la refacerea economiei”, a spus Buffett într-un interviu acordat la Kiev.

Companii precum Deere & Co., Caterpillar Inc., Kinze Manufacturing Inc. şi chiar şi echipa de genişti a poliţiei statului Illinois au sărit în ajutor, oferind expertiză în inginerie pentru conceperea şi testarea unor dispozitive care pot merge înaintea combinelor şi să absoarbă şocul exploziilor. Ţări precum Canada, Elveţia, Germania şi Japonia au donat în total aproximativ un miliard de dolari pentru a ajuta la eforturile de dominare.

Chiar şi aşa, Ucraina are nevoie de şi mai multe tehnologii şi echipamente, potrivit lui Buffett, care crede că deminarea terenurilor va reprezenta o problemă „timp de câteva decenii”.

Experienţa producătorului şi traderului ucrainean de cereale Nibulon SA arată cât de dificilă este stabilizarea sectorului agricol. Compania a trebuit să cureţe aproximativ 5.000 de hectare în regiunea Mykolayiv, un efort care a costat mai mult decât achiziţionarea unor noi terenuri. Până la urmă, firma a optat pentru înfiinţarea unei divizii care să se ocupe cu deminarea, care oferă servicii de deminare şi pentru cei aproximativ 3.500 de mici fermieri care îşi vând cerealele către Nibulon, pentru export.

La acest moment, afacerile cu deminarea sunt operaţiuni care provoacă pierderi deoarece fermierii nu îşi permit să plătească pentru aceste servicii, spune directorul pentru relaţii guvernamentale de la Nibulon, Mykhailo Rizak. Dar acesta crede că într-o zi ar putea fi o piaţă şi chiar o industrie orientată spre export în ceea ce priveşte deminarea, pe măsură ce noi tehnologii sunt inventate şi introduse pe scară largă. Guvernul de la Kiev intenţionează să ofere despăgubiri pentru deminare, o măsură care ar putea ajuta la creşterea cererii pentru serviciile Nibulon, spune Rizak.

Inna Boiko a făcut progresele lente dar constante cu deminarea terenurilor sale. Cea mai mare parte din terenurile sale sunt utilizate din nou pentru însămânţări dar aproximativ 10% din suprafaţa rămâne puternic contaminată şi nu poate fi curăţată doar cu ajutorul dronelor şi buldozerelor.

„Asta este o problemă pe termen lung. Vorbim de o muncă de decenii”, spune Guy Rhodes, care coordonează iniţiativele a două agenţii ale ONU, Programul Alimentar Mondial şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), pentru a-i ajuta pe fermieri să îşi cultive din nou terenurile în siguranţă.

„Nu poţi curăţa fiecare metru pătrat de teren. Nu este fezabil. Trebuie să prioritizezi unde îţi pui activele”, spune Guy Rhodes.

