G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina a scos din funcțiune circa 17% din capacitatea Rusiei de rafinare…

rafinarie Tuapse rusia
sursa foto: Captură video X

Ucraina a scos din funcțiune circa 17% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului, creând penurie și perturbând exporturile

Articole26 Aug 1 comentariu

Ucraina și-a intensificat semnificativ atacurile împotriva sectorului energetic al Rusiei în ultimele săptămâni, provocând pierderi semnificative sursei principale de finanțare a mașinii de război a Moscovei, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Recentele atacuri ale Kievului asupra a 10 rafinării de petrol rusești au perturbat, potrivit știrilor din presă, cel puțin 17% din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei, echivalentul a 1,1 milioane de barili pe zi.

Campania țintită a Ucrainei se concentrează pe rafinării, depozite de petrol și situri militare-industriale. În acest fel, Kievul a perturbat capacitatea Moscovei de a prelucra și exporta petrol. Campania Ucrainei a creat, de asemenea, penurie în unele regiuni rusești și în Crimeea anexată de Moscova.

Duminică, Kievul a vizat un terminal de gaz din regiunea Leningrad și o rafinărie de petrol din Samara.

O sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru publicația The Kyiv Independent că SBU se află în spatele atacului asupra terminalului de gaz natural lichefiat.

„Rusia comercializează petrol și gaze prin acest terminal cu ajutorul unei „flote fantomă”. Sancțiunile impuse de SBU reduc fluxul de valută străină de care Rusia are nevoie pentru a duce războiul”, a declarat sursa.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru publicația The Kyiv Independent că SBU se află în spatele atacului asupra terminalului de gaz natural lichefiat.

„Rusia comercializează petrol și gaze prin acest terminal cu ajutorul unei „flote fantomă”. Sancțiunile impuse de SBU reduc fluxul de valută străină de care Rusia are nevoie pentru a duce războiul”, a declarat sursa.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat, de asemenea, că Serviciul de Informații Militare (HUR), Forțele Sistemelor Fără Pilot și alte agenții de apărare se află în spatele atacului asupra rafinăriei de petrol Syzran din Samara, care „este specializată în producția de benzină, motorină, combustibil pentru avioane și alte produse petroliere furnizate trupelor ruse”.

„Rafinăria Syzran are o capacitate proiectată de până la 8,5 milioane de tone de țiței pe an, reprezentând aproximativ 3,08% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia”, a scris Statul Major pe Telegram.

La începutul acestei luni, Ucraina a vizat și rafinăria Lukoil din Volgograd, cea mai mare din sudul Rusiei, precum și rafinăriile mari din regiunile Saratov și Rostov.

Atacurile asupra rafinăriilor au loc în momentul în care cererea sezonieră de benzină din partea turiștilor și fermierilor din Rusia atinge nivelul maxim.

Rusia înăsprise deja interdicția de export de benzină în iulie pentru a face față creșterii cererii interne, chiar înainte ca Ucraina să-și intensifice atacurile.

Au existat penurii de benzină în unele zone din regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, din sudul Rusiei și chiar din Extremul Orient.

În unele zone se formează cozi imense la benzinării, iar recent a fost introdus un sistem de cupoane. De asemenea, mass-media rusă relatează că benzina este vândută din ce în ce mai mult doar organizațiilor și întreprinderilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Kievul recunoaşte pentru prima oară că trupe ruse au pătruns în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk / Aceasta nu se află între cele cinci regiuni a căror anexare a fost revendicată de Kremlin

Articole26 Aug • 162 vizualizări
0 comentarii

Reuters: Oficialii americani şi ruşi au discutat o serie de acorduri energetice în paralel cu negocierile pentru Ucraina. Exxon Mobil ar putea reintra în proiectul Sahalin-1, iar Rusia ar putea achiziţiona echipamente americane pentru proiectele de gaze

Articole26 Aug • 175 vizualizări
0 comentarii

Adjunctul guvernatorului regiunii rusești Kursk, de la graniță cu Ucraina, a fost reţinut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei

Articole25 Aug • 388 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. In curand se va numi federatia dusă

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.