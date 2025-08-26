Ucraina a scos din funcțiune circa 17% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului, creând penurie și perturbând exporturile

Ucraina și-a intensificat semnificativ atacurile împotriva sectorului energetic al Rusiei în ultimele săptămâni, provocând pierderi semnificative sursei principale de finanțare a mașinii de război a Moscovei, scrie Euronews.

Recentele atacuri ale Kievului asupra a 10 rafinării de petrol rusești au perturbat, potrivit știrilor din presă, cel puțin 17% din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei, echivalentul a 1,1 milioane de barili pe zi.

Campania țintită a Ucrainei se concentrează pe rafinării, depozite de petrol și situri militare-industriale. În acest fel, Kievul a perturbat capacitatea Moscovei de a prelucra și exporta petrol. Campania Ucrainei a creat, de asemenea, penurie în unele regiuni rusești și în Crimeea anexată de Moscova.

Duminică, Kievul a vizat un terminal de gaz din regiunea Leningrad și o rafinărie de petrol din Samara.

O sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru publicația The Kyiv Independent că SBU se află în spatele atacului asupra terminalului de gaz natural lichefiat.

„Rusia comercializează petrol și gaze prin acest terminal cu ajutorul unei „flote fantomă”. Sancțiunile impuse de SBU reduc fluxul de valută străină de care Rusia are nevoie pentru a duce războiul”, a declarat sursa.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat, de asemenea, că Serviciul de Informații Militare (HUR), Forțele Sistemelor Fără Pilot și alte agenții de apărare se află în spatele atacului asupra rafinăriei de petrol Syzran din Samara, care „este specializată în producția de benzină, motorină, combustibil pentru avioane și alte produse petroliere furnizate trupelor ruse”.

„Rafinăria Syzran are o capacitate proiectată de până la 8,5 milioane de tone de țiței pe an, reprezentând aproximativ 3,08% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia”, a scris Statul Major pe Telegram.

La începutul acestei luni, Ucraina a vizat și rafinăria Lukoil din Volgograd, cea mai mare din sudul Rusiei, precum și rafinăriile mari din regiunile Saratov și Rostov.

Atacurile asupra rafinăriilor au loc în momentul în care cererea sezonieră de benzină din partea turiștilor și fermierilor din Rusia atinge nivelul maxim.

Rusia înăsprise deja interdicția de export de benzină în iulie pentru a face față creșterii cererii interne, chiar înainte ca Ucraina să-și intensifice atacurile.

Au existat penurii de benzină în unele zone din regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, din sudul Rusiei și chiar din Extremul Orient.

În unele zone se formează cozi imense la benzinării, iar recent a fost introdus un sistem de cupoane. De asemenea, mass-media rusă relatează că benzina este vândută din ce în ce mai mult doar organizațiilor și întreprinderilor.