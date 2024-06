Ucraina a lovit o baterie S-300/400 amplasată lângă Belgorod, probabil cu o rachetă de tip HIMARS (ISW)

Armata ucraineană a lovit cu succes duminică o baterie de rachete antiaeriene S-300/400 la nord de Belgorod, probabil cu o rachetă de la un lansator american HIMARS, afirmă Institutul american pentru studierea războiului, care a analizat informațiile publicat pe blogurile militare ucrainene și rusești, transmite BBC.

„De când Statele Unite au ridicat parțial restricțiile pentru Ucraina privind atacurile cu arme americane asupra țintelor militare din zonele de frontieră rusești din apropierea regiunii Harkov, armata rusă a afirmat din ce în ce mai des că armata ucraineană trage cu HIMARS în regiunea Belgorod”, notează ISW.

Principala sursă de informații despre lovitura reușită asupra bateriei de rachete antiaeriene a fost canalul Telegram pro-ucrainean „Spy Dossier”, care a publicat fotografii și videoclipuri cu bateria în flăcări. Un alt canal ucrainean Telegram a geolocalizat fotografiile la periferia satului Kiselevo, în apropiere de Belgorod, iar bloggerii militari ruși au confirmat indirect lovitura, raportând că au fost distruse două lansatoare S-400 și un tractor.

Reportedly, a Russian S-300/400 (?) system component destroyed by Ukraine in Russia’s Belgorod Oblast.

Gone are the two years of the “Ukraine can’t defend itself because WWIII” absurdity.

That avalanche of shameless lies from Kremlin appeasers and brainless surrender cultists… pic.twitter.com/K22hUHwD3N

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 3, 2024