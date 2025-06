VIDEO Turneul carierei: Lois Boisson, în semifinale la Roland Garros, de pe locul 361 în lume

Franțuzoaica Lois Boisson are parte de turneul carierei la Roland Garros, competiție de Grand Slam unde a mai făcut o „victimă” importantă în drumul spre calificarea în semifinale: a învins-o pe Mirra Andreeva.

În vârstă de 22 de ani, Lois a trecut miercuri, după un meci electrizant, de Mirra Andreeva, a șasea favorită de pe zgura pariziană, scor 7-6(6), 6-3. Partida de pe Philippe Chatrier a durat două ore și zece minute.

LOIS BOISSON: LOWEST-RANKED GRAND SLAM SEMIFINALIST IN THE LAST 40 YEARS 🤯🇫🇷 pic.twitter.com/FwTrfUh2mw

6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON 🔥 #RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt

Înainte de startul întrecerii din complexul de la Porte d’Auteuil, Boisson se găsea pe locul 361 în ierarhia mondială, iar pentru a putea pătrunde pe tabloul feminin de simplu a avut nevoie de un wild card din partea organizatorilor.

În WTA Live, jucătoarea din Franța se află-n prezent pe locul 65, evident, cel mai bun de până acum al carierei. Vorbim despre un salt formidabil de 296 de locuri.

Este prima participare a lui Lois la Roland Garros.

Traseul lui Boisson până la semifinalele de la Roland Garros

6-4, 4-6, 6-3 cu Elise Mertens (favorită 24)

6-1, 6-2 cu Anhelina Kalinina

6-3, 0-6, 7-5 cu Elsa Jacquemot

4-6, 6-4, 6-4 cu Jessica Pegula (3)

7-6(6), 6-3 cu Mirra Andreeva (6)

Roland Garros 2025 semifinale

După o pauză de 14 ani, Lois a devenit prima franțuzoaică care să se califice în semifinalele de la Roland Garros, după Marion Bartoli în 2011.

INCREDIBLE!

#361 Lois Boisson is the first French woman into the singles semifinals at #RolandGarros since 2011.

Won the last 6 games to beat 18yo and world #6 Mirra Andreeva 7-6(6), 6-3 in the QFs.

No words. pic.twitter.com/5ouHOjLCJ3

