Turcia afirmă că menţinerea păcii în Ucraina va depinde în primul rând de o încetare a focului

Turcia consideră că Moscova şi Kievul trebuie să ajungă la o încetare a focului în Ucraina înainte ca alte ţări să ia vreo decizie cu privire la o misiune de menţinere a păcii ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, a declarat joi o sursă din Ministerul Apărării turc, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Experţii americani şi europeni au început să exploreze posibile garanţii de securitate pentru Kiev, a relatat marţi agenţia de presă britanică, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că Washingtonul va ajuta la asigurarea securităţii Ucrainei în orice acord privitor la încheierea războiului.

”Este necesar să obţinem întâi o încetare a focului între Rusia şi Ucraina, apoi să decidem cadrul unei misiuni cu un mandat clar şi să clarificăm măsura contribuţiei fiecărei ţări”, a explicat sursa turcă, sub rezerva anonimatului.

Turcia a menţinut relaţii bune atât cu Kievul, cât şi cu Moscova de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Ea şi-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei şi i-a furnizat sprijin militar. În acelaşi timp, Ankara s-a opus sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei.

Turcia participă şi la ‘Coaliţia voluntarilor’, formată din 31 de ţări care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul ‘Securizarea viitorului nostru’.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Turcia ”face eforturi pentru a contribui la toate iniţiativele” de sprijin pentru securitatea şi pacea regionale, a adăugat sursa citată.