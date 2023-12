Trupele ruse îşi intensifică şi mai mult atacurile la Avdiivka, în estul Ucrainei / Situaţie dificilă pe malul de est al Niprului

Trupele ruse şi-au intensificat şi mai mult asalturile asupra oraşului Avdiivka, în estul Ucrainei, atacând din două direcţii suplimentare în scopul de a încercui localitatea, au informat luni autorităţile locale, citate de France Presse, citată de Agerpres.

Armata rusă încearcă să cucerească acest oraş industrial fortificat din Donbas de aproape două luni, Avdiivka devenind astfel principalul punct fierbinte al frontului după eşecul contraofensivei ucrainene din vară.

Potrivit primarului din Avdiivka, Vitali Barabaş, asalturile ruseşti „au fost mult mai numeroase” în ultimele două zile, la fel şi tirurile de artilerie.

„Al treilea val de atacuri inamice diferă de ultimele două efectuate anterior prin faptul că au fost lansate din două direcţii noi”, a explicat responsabilul ucrainean.

Aceste noi atacuri, potrivit lui, vizează „să deturneze cât mai mult atenţia” soldaţilor ucraineni, în timp ce forţele ruse îşi continuă în paralel tentativele de a încercui Avdiivka dinspre sud şi nord.

„Este foarte probabil că ei aşteaptă condiţii meteorologice mai favorabile pentru a utiliza echipamente militare în aceste zone”, a spus el.

„Deschiderea de noi direcţii arată că inamicul a primit ordin să cucerească cu orice preţ oraşul”, a apreciat primarul Barabaş, precizând că 1.295 de locuitori se mai află încă în Avdiivka.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un thank tank cu sediul în SUA şi care se bazează în analizele sale pe imagini geolocalizate, afirmă că trupele ruse au „făcut progrese confirmate” în ultimele zile în zona Avdiivkăi.

Canalul Telegram DeepState, apropiat armatei ucrainene, consemna duminică seara o situaţie „tensionată” pe front şi „succese parţiale” ale armatei ruse în apropiere de Stepove, localitate situată la nord-est de Avdiivka.

Armata ucraineană afirmă la rândul său că respinge atacurile ruseşti şi provoacă pierderi grele adversarului.

Într-o altă zonă a Ucrainei, trupul unui copil a fost extras de sub dărâmături la Novogrodivka, în est, după un bombardament rusesc care a lovit un bloc de locuinţe miercurea trecută, a anunţat luni Ministerul de Interne ucrainean.

În Lugansk, unul din cele două mari oraşe din Donbas aflate sub controlul ruşilor din 2014, o lovitură ucraineană cu dronă a distrus un depozit de carburant, potrivit guvernatorului regional ucrainean Artiom Lisogor.

Atacul ucrainean a fost confirmat de către autorităţile de ocupaţie locale ruse agenţiei oficiale RIA Novosti, care a precizat că, în urma loviturii, s-a declanşat un incendiu, dar fără să facă victime.

Rusia a efectuat în noaptea de duminică spre luni o nouă serie de bombardamente asupra Ucrainei, apărarea antiaeriană ucraineană afirmând că a doborât o rachetă Kh-59 şi 18 dintre cele 23 de drone lansate.

Au fost vizate regiunile Herson şi Nikolaiv, în sudul ţării, precum şi regiunile Ivanov-Frankivsk, Hmelniţki şi Liov (Lviv) în vest, potrivit armatei ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut săptămâna trecută armatei sale să „accelereze” construcţia de structuri defensive pe front în faţa noii ofensive ruse, în a 22-a lună a invaziei Moscovei în Ucraina.

În acelaşi timp, mărturiile unui soldat ucrainean care luptă în prima linie a frontului împotriva Rusiei făcute luni pentru BBC relevă o „situaţie haotică, forţe fără experienţă trimise cu întăriri şi un sentiment de abandon din partea comandanţilor militari ucraineni”, potrivit EFE.

Soldatul, care a făcut aceste declaraţii pentru antena ucraineană a BBC printr-o aplicaţie de mesagerie, a povestit despre luptele trupelor ucrainene pentru menţinerea capului de pod cucerit pe malul estic al fluviului Nipru.

Sute de soldaţi ucraineni sunt implicaţi în această operaţiune în cadrul contraofensivei lansate în urmă cu şase luni.

Soldatul, al cărui nume BBC nu îl dezvăluie pentru a-i proteja identitatea, a declarat că s-a aflat câteva săptămâni pe malul fluviului ocupat de ruşi, în timp ce forţele ucrainene încercau să stabilească un cap de pod în jurul satului Krînki. El spune că situaţia este cu atât mai complicată, cu cât trupele ucrainene sunt aici depăşite atât numeric, cât şi ca dotare.

„Întregul parcurs peste fluviu se află sub un foc constant. Am văzut bărci cu camarazi ai mei la bord dispărând pur şi simplu în apă după ce au fost lovite, pierdute pentru totdeauna în fluviul Nipru”, a povestit el.

„Când am ajuns pe malul (estic), inamicul ne aştepta. Ruşii pe care am reuşit să îi capturăm au spus că forţele lor fuseseră avertizate de sosirea noastră, aşa că atunci când am ajuns acolo, ştiau exact unde să ne găsească. Au aruncat totul asupra noastră – artilerie, mortiere şi sisteme de aruncătoare de flăcări. Am crezut că nu voi mai scăpa cu viaţă”, a povestit el.

„Atunci când construieşti un cap de pod ai nevoie de multe lucruri, dar nu au fost planificate provizii pentru această zonă. Am crezut că după ce vom ajunge acolo inamicul va fugi şi atunci vom putea transporta în linişte tot ce ne trebuie, dar nu a fost aşa”, a adăugat el.

Mărturia acestui soldat, subliniază BBC, dezvăluie diviziunile dintre guvernul ucrainean şi generalii săi cu privire la stadiul războiului, precum şi problemele legate de recrutare şi capacităţile lor operaţionale.

„Toţi cei care au vrut să se ofere voluntari în război au venit cu mult timp în urmă; acum este prea greu să îi tentezi pe oameni cu bani. Acum îi primim pe cei care nu au reuşit să scape de recrutare. O să râdeţi de asta, dar unii dintre puşcaşii noştri marini nici măcar nu ştiu să înoate”, a mărturisit interlocutorul BBC, citat de EFE.