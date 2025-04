Trupa Linkin Park va cânta înainte de finala Champions League 2025 de la Munchen

UEFA a anunțat că trupa americană Linkin Park va cânta în deschiderea finalei Champions League din luna mai a acestui an. Ultimul act din Liga Campionilor va avea loc în data de 31 mai, pe „Allianz Arena” din Munchen.

Evenimentul marchează revenirea legendarei trupe americane, cea care a lansat recent „FROM ZERO”, primul material din ultimii șapte ani.

Trupa anunță că va pregăti un moment special în cadrul căruia va îmbina melodiile consacrate cu cele mai recente.

Membrii trupei au precizat că vor realiza un remix special în care muzica trupei va fi îmbinată cu temele sonore și vizuale ale Champions League.

„Cu noul nostru album și turneul în curs, am fost copleșiți de energia și entuziasmul fanilor. Abia așteptăm să împărtășim aceeași energie și emoție la UEFA Champions League Final Kick Off Show.

Este o experiență cu totul nouă pentru noi, ca trupă, și suntem încântați să împărtășim unele dintre melodiile noastre preferate din trecut și din prezent cu miile de oameni din mulțime și cu milioanele de oameni care ne urmăresc în întreaga lume”, au transmis membrii Linkin Park prin intermediul unui comunicat.

În acest moment sunt cunoscute două dintre semifinaliste: FC Barcelona și PSG.

Miercuri au loc meciurile retur Real Madrid – Arsenal (3-0 pentru „tunari” la Londra) și Inter Milano – Bayern (2-1 pentru milanezi la Munchen).

În semifinale, Barcelona va da peste Inter sau Bayern, iar PSG se va duela cu Real Madrid sau Arsenal.

See you at the @ChampionsLeague final in Munich. Tune in to the #PepsiKickOffShow on May 31st, 2025. pic.twitter.com/vYjkkyjWUo

— LINKIN PARK (@linkinpark) April 16, 2025