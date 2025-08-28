Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU la 23 septembrie, anunţă Casa Albă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU la 23 septembrie, anunţă joi o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Donald Trump a retras Statele Unite, după ce a revenit la Casa Albă, în ianuarie, din mai multe instanţe ale ONU.

El consideră ONU costisitoare pentru America.

Miliardarul republican bulvesează ordinea mondială practicând o diplomaţie tranzacţională, uneori cu accente imperialiste.