Trump repetă insultele referitoare la starea psihică a adversarei lui: „Joe Biden a devenit deficient mintal. Este trist, dar mincinoasa Kamala Harris, sincer, cred că s-a născut așa”

Donald Trump și-a repetat duminică insultele personale cu privire la starea psihică a vicepreședintelui Kamala Harris, în timp ce unii aliați ai Partidului Republican l-au îndemnat să rămână la mesaj și să evite astfel de atacuri după ce a făcut remarci similare la un miting cu o seară înainte, relatează CNN.

„Joe Biden a devenit deficient mintal. Este trist, dar mincinoasa Kamala Harris, sincer, cred că s-a născut așa”, a declarat fostul președinte la mitingul de duminică din Erie, Pennsylvania, reluând atacurile din seara precedentă din Prairie du Chien, Wisconsin, unde a spus: «Kamala are deficiențe mintale».

Dând vina pe Harris pentru imigrația ilegală care a avut loc în timpul administrației Biden, Trump a continuat sâmbătă spunând: „Dacă vă gândiți la asta, numai o persoană cu handicap mintal ar fi putut permite ca acest lucru să se întâmple țării noastre”.

Duminică dimineață, unii republicani au declarat că fostul președinte ar trebui să se limiteze la probleme – o pledoarie pe care au făcut-o în mod repetat în timpul celei de-a treia sale candidaturi prezidențiale.

Senatorul republican Lindsey Graham, un aliat de top al lui Trump, i-a spus lui Jake Tapper de la CNN în emisiunea „State of the Union” că nu crede că Harris are probleme mintale, ci că „este o liberală nebună”.

„Și iată ce i-aș spune președintelui Trump: Când oamenii se uită la situația actuală, au încredere în dvs. în ceea ce privește economia, granița, inflația și politica externă, cu marje mari. Concentrați-vă pe acestea”, a spus republicanul din Carolina de Sud.

„Nu spun că este nebună. Spun că partidul tău, politicile tale, sunt nebunești”, a adăugat Graham despre Harris, după ce i-a atacat dosarul privind frontiera.

Liderul majorității din Camera Reprezentanților, Tom Emmer, care a jucat rolul guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, pentru a ajuta la pregătirea senatorului din Ohio, JD Vance, pentru dezbaterea vicepreședințială de marți, a declarat pentru emisiunea „This Week” de pe ABC că „cred că ar trebui să rămânem la probleme” când a fost întrebat despre faptul că Trump a numit-o pe Harris „handicapată mintal”.

Întrebat de Martha Raddatz de la ABC dacă el crede că vicepreședintele este „handicapat mintal”, Emmer a spus: „Cred că Kamala Harris este alegerea greșită pentru America”.

Fostul guvernator republican al statului Maryland, Larry Hogan, un critic declarat al lui Trump, care a respins susținerea fostului președinte în cursa sa pentru Senat, a reacționat la atacurile lui Trump la adresa lui Harris. El a declarat duminică la emisiunea „Face the Nation” de la CBS că comentariile lui Trump sunt „insultătoare nu numai pentru vicepreședinte, ci și pentru oamenii care au de fapt dizabilități mintale”.

„Am spus de ani de zile că retorica divizivă a lui Trump este ceva de care ne putem lipsi”, a declarat Hogan, care candidează în statul Maryland, un stat profund albastru.

Dar fostul președinte al Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy, care îl susține pe Trump în ciuda relației lor șubrede, nu a condamnat insultele fostului președinte la adresa lui Harris într-un interviu cu Manu Raju de la CNN în cadrul emisiunii „Inside Politics”.

„Credeți că cineva ar fi stabil din punct de vedere mental care ar permite 13.000 de crime în propria țară?”, a spus republicanul din California, citând o statistică care a fost denaturată și utilizată în mod eronat de către parlamentarii republicani și comentatorii de dreapta ca dovadă a presupusei proaste gestionări a politicii de imigrare de către Harris.

Întrebat despre recenta linie de atac a lui Trump la adresa lui Harris, Steven Cheung, directorul de comunicare al campaniei Trump, a declarat pentru CNN într-o declarație că „Kamala Harris este total nepotrivită pentru a servi ca președinte” și a continuat să atace dosarul ei privind imigrația.

CNN a contactat campania lui Harris cu privire la cele mai recente comentarii ale lui Trump. Sarafina Chitika, un purtător de cuvânt al campaniei, a răspuns la discursul lui Trump de sâmbătă într-o declarație, spunând: „Donald Trump spune în sfârșit adevărul alegătorilor: El nu are nimic „inspirațional” de oferit poporului american, doar întuneric”.