Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania – surse POLITICO

Preşedintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, relatează miercuri Politico, citând şase persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Două dintre persoanele citate au afirmat că Trump a fost ferm în legătură cu această problemă, în timpul unei întâlniri organizate pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York, a precizat Politico.

Alte două surse au afirmat că echipa SUA a prezentat un raport care detalia planul administraţiei Trump de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, inclusiv promisiunea că liderul de la Casa Albă nu va permite anexarea Cisiordaniei.

Israelul a atras condamnarea internaţională pentru acţiunile sale militare în Fâşia Gaza, care au provocat distrugeri majore în teritoriu şi unde, potrivit autorităţilor locale, peste 65.000 de palestinieni au fost ucişi. ONU a declarat că o parte a Fâşiei Gaza este afectată de foamete.