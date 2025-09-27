Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei aviatoare Amelia Earhart

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată, relatează agenţia DPA.

„Dispun Administraţiei mele să declasifice şi să publice toate informaţiile guvernamentale legate de Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie şi tot ce se referă la ea”, a scris Trump pe Truth Social.

Povestea dispariţiei sale în urmă cu aproape 90 de ani încă fascinează şi astăzi milioane de oameni, a remarcat preşedintele american.

Avionul pilotat de Amelia Earhart a dispărut fără urmă deasupra Pacificului în anul 1937, în timpul unei încercări de face înconjurul Globului. Nici epava avionului şi cadavrul ei nu au fost vreodată găsite.

Multe legende şi teorii ale conspiraţiei încă circulă în legătură cu acel zbor, deşi consensul în rândul istoricilor este că avionul s-a prăbuşit şi aviatoarea, atunci în vârstă de 39 de ani, a murit în accident.

În anul 1928, Amelia Earhart a fost prima femeie care a traversat Atlanticul ca pilot, ea devenind cu acea ocazie un star media.