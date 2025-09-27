G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei aviatoare Amelia Earhart

Donald Trump vorbește la telefon
Sursa foto: Știrile ProTV

Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia celebrei aviatoare Amelia Earhart

Articole27 Sep 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată, relatează agenţia DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Dispun Administraţiei mele să declasifice şi să publice toate informaţiile guvernamentale legate de Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie şi tot ce se referă la ea”, a scris Trump pe Truth Social.

Povestea dispariţiei sale în urmă cu aproape 90 de ani încă fascinează şi astăzi milioane de oameni, a remarcat preşedintele american.

Avionul pilotat de Amelia Earhart a dispărut fără urmă deasupra Pacificului în anul 1937, în timpul unei încercări de face înconjurul Globului. Nici epava avionului şi cadavrul ei nu au fost vreodată găsite.

Multe legende şi teorii ale conspiraţiei încă circulă în legătură cu acel zbor, deşi consensul în rândul istoricilor este că avionul s-a prăbuşit şi aviatoarea, atunci în vârstă de 39 de ani, a murit în accident.

În anul 1928, Amelia Earhart a fost prima femeie care a traversat Atlanticul ca pilot, ea devenind cu acea ocazie un star media.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Twitter, Fuerza Naval del Pacífico

Epava avionului Ameliei Earhart, prima femeie care a zburat peste Atlantic, ar fi fost găsită în Pacific de un explorator american: „Primul pas este să confirmăm că este acest avion”

Articole31 Ian 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.