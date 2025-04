Tricou al legendarului Kobe Bryant, în topul celor mai scumpe vândute vreodată la o licitație

Tricoul purtat de legendarul Kobe Bryant la primele sale meciuri ca jucător al celor de la Los Angeles Lakers a fost vândut cu 7 milioane de dolari, devenind al patrulea cel mai scump tricou sportiv din istorie.

Vorbim despre tricoul cu care „Black Mamba” a pășit pentru prima dată pe teren în calitate de profesionist: la debutul său din pre-sezon pe 16 octombrie 1996 și în sezonul regulat, pe 3 noiembrie 1996.

În total, Kobe a purtat în șapte meciuri piesa de colecție care și-a găsit un nou proprietar.

Brahm Wachter, șeful diviziei de colecții moderne de la Sotheby’s, a explicat de ce acest tricou este atât de valoros.

„Primele meciuri sunt momente unice în cariera unui sportiv. Ele marchează începutul unei călătorii extraordinare.

Pentru sportivii emblematici precum Kobe Bryant, aceste repere sunt cu atât mai importante cu cât reprezintă un moment singular în timp care nu poate fi replicat niciodată.”

Bryant a dispărut tragic la vârsta de doar 41 de ani, într-un accident de elicopter care a avut loc în ianuarie 2020 pe un deal din apropierea orașului Los Angeles. Alături de Kobe au mai murit fiica sa Giana și alte șapte persoane.

Vânzarea depășește precedentul record pentru un obiect care i-a aparținut lui Kobe Bryant: un tricou semnat purtat în sezonul 2007-2008, atunci când a fost desemnat MVP, adjudecat în 2021 pentru 5,85 milioane de dolari.

Conform Reuters și ESPN, ierarhia tricourilor sportive cele mai scumpe din istorie este următoarea:

BREAKING: Kobe Bryant’s NBA debut jersey has been SOLD.

The $7 million winning bid makes it the second-most expensive NBA jersey in history. pic.twitter.com/7hTfAwfi41

— cllct (@cllctMedia) April 24, 2025