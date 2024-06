Tricolorii la Euro 2024 – Andrei Burcă: Va fi cea mai importantă experienţă din viaţa tuturor. Ştim ce avem de făcut

Andrei Burcă a declarat, sâmbătă, că el şi colegii săi din naţională sunt conştienţi de faptul că trebuie să uite ce a fost în calificări şi trebuie să se concentreze pentru a avea prestaţii bune în meciurile de la Euro 2024, deoarece fanii îi vor judeca pentru ce vor face la turneul final, transmite News.ro.

“Va fi cea mai importantă experienţă din viaţa tuturor. Merităm să fim aici, am muncit pentru această calificare. Suntem conştienţi că o să fim judecaţi pentru ce se întâmplă în meciul cu Ucraina, în meciul cu Belgia şi în meciul cu Slovacia, de aceea trebuie să uităm ce a fost în calificări, nu-i mai pasă nimănui. La meciurile amicale am fost judecaţi pe bună dreptate. Suntem conştienţi şi ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la acest European. Suntem conştienţi că trebuie să ieşim cu capul sus de pe teren, să nu avem regrete. Trebuie să fim conştienţi că am dat totul pe teren”, a spus Burcă.

“Aici este elita în acest moment. Încercăm să avem cea mai bună apărare, cel mai bun atac. Trebuie să ieşim de pe teren cu gândul că am dat sută la sută. Doar aşa o să câştigăm aprecierea suporterilor”, a adăugat el.

Naţionala României debutează la Euro-2024, luni, de la ora 16.00, cu Ucraina, la Munchen.