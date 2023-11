Trending pe rețelele de socializare: Plățile cash și Gala RXF peste tot, Chandler și Friends pe Instagram, Dorian Popa pe Facebook, Steaua lui David pe X/ Alte observații

În timp ce la TV și în presa scrisă online s-a discutat toată săptămâna despre războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas sau despre politica internă, guvernare, premier și măsurile de austeritate, românii au dezbătut și alte subiecte de-a lungul săptămânii pe platformele de social media. Cele mai discutate teme pe toate rețelele de socializare au fost interzicerea plăților cash care depășesc anumite sume și gala de lupte RXF.

Apoi, în timp ce pe Instagram subiectele au fost diferite de la o zi la alta, utilizatorii de pe Facebook, TikTok și Youtube au avut interes față de mai puține subiecte. Totuși, pe Instagram și Twitter utilizatorii au vorbit masiv despre războiul din Israel, iar cei de pe Facebook, Tik Tok și Youtube au avut un subiect mare în comun: ”bătăile” din cadrul galei de lupte RXF.

De asemenea, și pe Instagram, TikTok și Facebook utilizatorii și-au împărțit părerile despre interzicerea plăților cash care depășesc 10.000 de lei pe zi între persoanele fizice, 2.000 de lei pe zi între persoane juridice și 5.000 de lei pe zi între o persoană fizică și una juridică.

Instagram

Începutul de săptămână a fost marcat pe Instagram de moartea actorului Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing din ”Friends”, serial cu 10 sezoane care devenise popular în rândul tinerilor de-atunci, din anii `90-2000, și este popular chiar și acum. Actorul a fost găsit mort în casa lui din Los Angeles. Reacțiile de pe Instagram au fost numeroase, iar utilizatorii platformei și-au arătat tristețea față de această tragedie prin comentarii precum: ”Am văzut știrea asta în timp ce mă uitam pentru a suta oară la Friends. Îmi vine sa plâng”, ”Friends will never be the same” și GIF-uri cu el din secvențe ale serialului.

Asaltul violent al localnicilor din regiunea autonomă rusă cu populație majoritar musulmană Daghestan asupra aeroportului și pasagerilor israelieni care veneau din Tel Aviv a fost un subiect care a stârnit controverse între utilizatorii de Instagram. Aceștia s-au contrazis înflăcărat despre ”cine este de vină?” în comentariile postărilor care prezentau știrea.

Cel de-al optulea balon de aur câștigat de fotbalistul argentinian Messi, anul acesta, a fost abordat de către românii iubitori de fotbal pe postările de pe platforma Instagram la mijlocul săptămânii, unde pe când unii se arătau bucuroși pentru fotbalist, alții considerau acest câștig ”un furt”, pentru că ”alți fotbaliști meritau acest premiu” mai mult decât Messi.

Tot în mijlocul săptămânii s-au împlinit 8 ani de la tragedia Colectiv, unde 65 de oameni au murit în timpul unui concert de-al trupei Goodbye to Gravity. Pe 30 octombrie s-a rediscutat evenimentul între utilizatorii de Instagram și s-au omagiat victimele incendiului.

La final de săptămână, românii au acordat atenție trofeului mondial World Winner 2023 pe care motanul din România pe nume Elros l-a câștigat în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute expoziții de pisici din lume. Utilizatorii de Instagram s-au simțit ”mândri de motanul din România” și au lăsat comentarii în care își exprimau bucuria: „Acest David Popovici al motanilor” și ”Mândru că sunt român în sfârșit”, sunt unele dintre ele.

Iar subiectul care a încheiat săptămâna și care a stârnit supărare în rândul românilor pe Instagram a fost interzicerea plăților cash care depășesc 10.000 de lei pe zi între persoanele fizice, 2.000 de lei pe zi între persoane juridice și 5.000 de lei pe zi între o persoană fizică și una juridică. Utilizatorilor nu le-a plăcut ideea că pot fi amendați dacă depășesc sumele respective, iar comentariile care predomină în postările de pe Instagram sunt: „Chiar nu iese nimeni în stradă?” și „Asta era problema principală a României. Bravo politicienilor. Ce gunoaie”.

Facebook

Începutul de săptămână a fost deschis de influencerul Dorian Popa care ar fi fost prins drogat și în lenjerie intimă la volan. Deși asta s-a întâmplat săptămâna trecută, românii încă discută acest subiect și în weekend, exprimându-și revolta că o figură celebră, al cărui public este preponderent tânăr, poate să influențeze negativ copiii și adolescenții. De asemenea, românii ironizează faptul că presa a acordat mai multă atenție faptului că Dorian Popa ar fi fost prins în chiloți și nu faptului că ar fi fost prins drogat la volan.

Unele comentarii de pe Facebook: „Mai bine să scoată ăștia o lege permisivă cu drogații că altfel ne pierdem toate valorile”, „Gigel ăsta și-a cerut scuze de la copilașii și tinerii pe care i-a dezamăgit?”, „Fel de fel de asemenea oameni sunt modele pentru mii de copii și tineri. Ar trebui să le interzică să mai apară în spațiul public deoarece otrăvesc mintea tinerilor”.

Un alt subiect viral pe Facebook săptămâna trecută a fost cel referitor la ”bătăile” dintre influenceri, artiști sau figuri celebre din România, organizate în cadrul galei RXF. Gala RXF este un eveniment susținut de o casă de pariuri și este organizat de câteva ori pe an, atunci când anumite vedete se „convoacă” la astfel de lupte pe internet (prin TikTok-uri) și care ajung să se antreneze și să se lupte într-o transmisie live pe Youtube.

Dar subiectul care a strâns cele mai multe reacții și care este cel mai discutat de românii de pe Facebook săptămâna aceasta este interzicerea plăților cash. În replică la valul de nemulțumiri, premierul Marcel Ciolacu a publicat pe Facebook un videoclip cu declarațiile lui date pentru România TV în privința noii legi, cu mesajul:

”Oameni buni, nimeni nu vă ia cash-ul! Cash-ul nu dispare! Puteți avea cash în case cât doriți! Puteți plăti cu cash în continuare! Singura măsură care s-a luat este pentru cei care făceau evaziune, adică mergeau cu sacoșa de bani și își cumpărau Ferrari. Nu mai merge așa ceva”.

Videoclipul a strâns peste 178 de mii de vizualizări și 3500 de comentarii pe pagina lui, unde în mare parte lumea îl felicită pentru ce face, dar în postările publicate de ziare sau de persoane publice majoritatea oamenilor îl critică.

TikTok

Dintre toate întâmplările din această săptămână, subiectul săptămânii pe platforma TikTok este gala RXF, deoarece ea s-a viralizat tocmai prin intermediul acestei platforme. Pe TikTok, celebritățile se ”convoacă” la lupte în gala RXF, iar majoritatea vedetelor care se luptă acolo sunt influenceri populari de pe TikTok.

Românii au viralizat în această săptămână videoclipurile cu cele mai interesante secvențe din cadrul transmisiei live, unde acestea au strâns sute de mii de vizualizări. Utilizatorii români au vorbit în comentarii despre cine merita să câștige acele ”bătăi”, ce păreri au ei despre această gală și cine ar trebui să se confrunte în următoarea ediție. Paginile care postează videoclipuri din transmisiile live au strâns sute de mii de urmăritori pentru asta.

Interzicerea plăților cash este al doilea cel mai discutat subiect pe TikTok-ul românesc. Cel mai popular videoclip pe acest subiect este cel postat de Observator care a strâns peste 1,2 milioane de vizionări, 20,2 de mii de aprecieri și peste 1550 de comentarii. La fel ca pe Instagram, unii românii pun întrebări despre ”când se va ieși în stradă” pentru a elimina interdicțiile și spun că „nicăieri în Europa nu există așa ceva, decât (sic!, n.red.) în România”.

Youtube

La fel ca pe Facebook și Tik Tok, transmisiunea în direct a celor de la RXF a fost cel mai popular subiect de săptămâna trecută. Emisia are 5 ore jumătate, prezintă toate luptele și a strâns peste 454.000 de vizionări într-o singură zi.

Al doilea cel mai vizionat videoclip pe Youtube care nu este o melodie este episodul 116 din podcastul lui Măruță, episod în care vorbește timp de aproape 2 ore cu prezentatoarea emisiunilor de divertisment de pe canalul Kanal D, Gabriela Cristea. Episodul din seria de podcast-uri ale lui Măruță a strâns peste 459.000 de vizualizări și aproape 500 de comentarii. Videoclipul se plasează pe locul 4 în tendințele Youtube-ului românesc.

X (fostul Twitter)

Pe fostul Twitter românesc, hashtag-ul #Moldova este în tendințe, cu postări despre cuplul din Moldova care a fost arestat în Franța după ce a fost prins de autoritățile franceze când desenau Steaua lui David pe pereți. Conform autorităților, cuplul se afla în mod ilegal în Franța, iar cei doi vor fi deportați înapoi în Moldova. Stația de radio franceză ”Europe 1” a anunțat că aceștia ar fi fost sponsorizați de ”o persoană din Rusia”. Postarea care prezintă acest subiect a strâns peste 485.000 de vizualizări.