Treisprezece persoane, arestate în Mexic în legătură cu uciderea în plină stradă a doi apropiaţi ai primarului din Ciudad de Mexico

Treisprezece persoane au fost arestate miercuri dimineaţă în legătură cu uciderea a doi apropiaţi ai primarului oraşului Ciudad de Mexico, Clara Brugada, au anunţat autorităţile locale, relatează joi agenția de știri dpa.

Secretara personală a lui Brugada, Ximena Guzman, şi consilierul Jose Munoz au fost împuşcaţi mortal pe o arteră principală din centrul capitalei mexicane pe 20 mai, transmite Agerpres.

Brugada a declarat într-o conferinţă de presă că, dintre cele 13 persoane arestate, trei „au fost direct implicate în crime”, în timp ce celelalte „au fost implicate în pregătirea logistică a atacului”.

Într-o conferinţă de presă separată, procurorul Bertha Alcalde Lujan a declarat miercuri că două persoane au fost arestate pentru omucidere şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni, iar o a treia pentru asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni.

Ximena Guzman îl lua cu maşina pe Jose Munoz dintr-un loc cunoscut de pe un drum aglomerat din capitală în momentul în care „un bărbat cu o vestă reflectorizantă, care aştepta în locul respectiv, a deschis focul direct asupra victimelor”, a spus Alcalde Lujan.

„Individul care a deschis focul a fost ajutat de un complice care se afla la câţiva metri distanţă pe o motocicletă pentru a facilita o fugă rapidă”, a mai spus ea.

Alcalde Lujan a declarat că un plan complex de fugă de la locul incidentului, care implica mai multe vehicule, susţine ipoteza că atacul a fost planificat o perioadă lungă de timp.

Procurorul nu a menţionat un motiv, dar a spus că „ţinta atacului au fost cei doi oficiali”.

În 2020, membri ai cartelului de droguri Jalisco Nueva Generacion (CJNG) au comis un atac împotriva şefului poliţiei de atunci din capitală, Omar Garcia Harfuch, într-o zonă rezidenţială de lux din Ciudad de Mexico.

El a fost atins de mai multe gloanţe în timpul atacului şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Două dintre gărzile sale de corp şi un trecător au fost ucişi în atac. Garcia Harfuch este în prezent ministrul securităţii din Mexic.