Trei teroriști palestinieni au deschis focul pe o autostradă din Israel, o persoană a fost ucisă și alte opt rănite

O persoană a fost ucisă și alte opt rănite, dintre care trei grav, după ce trei teroriști palestinieni au deschis focul pe autostrada 1, în apropiere de Ma’ale Adumim, în centrul Israelului, a anunțat joi dimineața poliția israeliană, transmite Jerusalem Post.

Trei teroriști au fost uciși la locul atacului de către civili înarmați, a precizat poliția. Aceștia au fost identificați ca fiind Muhammed Zuwarah, în vârstă de 26 de ani, și fratele său Hathem Zuwarah, în vârstă de 31 de ani. Alături de ei se afla Ahmad al-Hush, în vârstă de 31 de ani. Toți trei erau rezidenți palestinieni din Betleem.

Teroriștii au profitat de un blocaj în trafic pe autostradă. Ei au venit în două vehicule, înarmați cu o pușcă M-16, un pistol mitralieră Carlo, grenade și cartușe.

Apoi au ieșit din mașini și au început să tragă spre oamenii blocați în trafic.

Cei doi teroriști care au început să tragă au fost neutralizați, în timp ce un al treilea care a încercat să fugă a fost prins ulterior.

MDA a precizat că printre răniți se numără două femei cu vârste de 23 și 30 de ani, alături de un bărbat de 23 de ani în stare critică și doi bărbați de 40 de ani, în stare moderată.

Potrivit șefului consiliului local din Efrat, Oded Revivi, autostrada de lângă Ma’ale Adumin este cunoscută pentru ambuteiajele sale constante în cursul dimineții.

„De mult timp, am contactat Ministerul Securității Naționale, Ministerul Securității, IDF și poliția, avertizându-i cu privire la comportamentul de la punctul de control al tunelului. Aceste ambuteiaje sunt o rețetă pentru a pune la cale un atac împotriva israelienilor care stau în trafic”, a declarat Revivi.

Primarul din Ma’ale Adumim, Guy Yifrah, a reacționat, de asemenea, la atac, descriind situația ca fiind o stare de urgență.

„Cer construirea unui nou drum imediat și fără întârziere. Până când acest drum va fi asfaltat, trebuie construite două puncte de control suplimentare. Palestinienilor nu trebuie să li se permită să intre în Ierusalim fără inspecție”, a adăugat el.

Atenție! Imagini cu conținut violent!

