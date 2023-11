Trei șoferi angajați la un inspector de teren, în Apele Române/ La ABA Prut-Bârlad sunt 5 șoferi la un inspector de teren/ ABA Mureș are 79 de șoferi/ Peste 8700 de angajați în total (document, infografice)

Administrația Națională Apele Române (ANAR) are, în medie, 3 șoferi la un inspector care merge pe teren, conform unui răspuns al instituției la solicitarea G4Media. ANAR are în total 8721 de angajați, din care 144 dintre ei fac și muncă de teren, iar 447 sunt șoferi. La ABA Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița și Jiu sunt angajați câte 5 șoferi la un inspector de teren. În altă situație, o stradă din Constanța a fost rezervată exclusiv angajaților și mașinilor instituțiilor publice, singura din zonă fiind Apele Dobrogea-Litoral și care are în permanență mașinile parcate pe locurile respective.

G4Media a solicitat ANAR să transmită câți angajați are instituția în total, la nivel național, și defalcat pe fiecare administrație bazinală de apă subordonată, câți din aceștia sunt inspectori care merg pe teren și câți sunt șoferi.

În cadrul ANAR funcționează 11 administrații bazinale, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (fără inspectori care merg pe teren și cu 5 șoferi la 210 de angajați) și Exploatarea Complexă Stânca-Costești (cu un șofer la 59 de angajați și fără inspectori de teren).

În total, ANAR are 8721 de angajați, cei mai mulți în ABA Argeș-Vedea (1052), ABA Mureș (952), ABA Siret (923) și ABA Olt (902). Despre ABA Mureș și ABA Prut-Bârlad, Recorder a publicat două investigații care aveau ca subiect politizarea excesivă a instituției și sinecurile din cadrul acesteia.

Administrațiile bazinale cu cei mai mulți șoferi sunt Mureș (79), Siret (50), Olt (49) și Jiu (48), iar administrațiile cu cei mai mulți șoferi/inspector de teren sunt Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița, Jiu (5 șoferi/inspector de teren), dar și Mureș și Siret cu câte 4 șoferi/inspector de teren.

ABA Prut-Bârlad, ABA Buzău-Ialomița, ABA Jiu: 5 șoferi la un inspector care merge pe teren. ABA Mureș, ABA Siret: 4 șoferi la un inspector care merge pe teren. ABA Crișuri, ABA Olt: 3 șoferi la un inspector de teren. ANAR (sediul central), ABA Someș-Tisa, ABA Dobrogea-Litoral, ABA Argeș-Vedea, ABA Banat: 2 șoferi la un inspector de teren.

O stradă pentru Ape