Trei pescadoare bulgăreşti încă reţinute în România din aprilie pe motiv de pescuit ilegal

Trei pescadoare bulgăreşti încă sunt reţinute de autorităţile române, care susţin că pescarii bulgari au pescuit ilegal în apele teritoriale ale României. Navele au fost reţinute în luna aprilie. Pescarii sunt membrii asociaţiei „Răsărit la Marea Neagră”, transmite radio BNR, citat de Rador Radio România.

Preşedintele asociaţiei, Emil Milev, a declarat că „de atunci şi până acum, am scris zeci de scrisori către instituţiile bulgare şi către Comisia Europeană pentru a le informa că autorităţile române încalcă legislaţia europeană, dar încă nu există nicio reacţie din partea lor. Investigaţiile au trecut şi aşteptăm de două luni să fie reprogramat cazul. Am trimis trei solicitări de eliberare a navelor, dar nici la acestea nu am primit răspuns. 12 familii se hrănesc de pe urma acestor nave, iar acum oamenii au rămas aproape fără venituri”.

”Încălcând legislaţia europeană, România împiedică dreptul la pescuit. Începe sezonul, dar niciunul dintre noi nu va pescui în apele româneşti, de teamă să nu fie arestat. Comisia Europeană vrea multe de la noi – cote, supraveghere video, agende electronice etc., dar când noi dorim ceva de la ea, tace”, a mai spus Milev. (Traducere: Daniela Dumitru)