Trei avocaţi şi un executor judecătoresc, trimişi în judecată de DNA Alba pentru abuz şi complicitate la abuz / Au executat o creanţă de peste 147 de ori mai mare decât cea reală / Prejudiciu de 7,8 milioane de lei

Trei avocaţi şi un executor judecătoresc au fost trimişi în judecată de procurorii DNA Alba Iulia într-un dosar de abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul creat prin activitatea infracţională fiind de 7,8 milioane lei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat emis, luni, de DNA, executorul judecătoresc R. C. C. şi soţul acesteia, R. B., la data faptelor avocat din cadrul Baroului Galaţi, în prezent executor judecătoresc, au fost deferiţi justiţiei sub control judiciar, alţi doi avocaţi din cadrul Baroului Bucureşti, respectiv Baroului Hunedoara urmând să fie judecaţi în stare de libertate.

Anchetatorii spun că, în perioada 2016-2020, inculpata R. C. C., în calitate de executor judecătoresc, beneficiind de ajutorul soţului său, inculpatul R. B., dar şi a celorlalţi doi avocaţi menţionaţi anterior, ar fi pus în executare silită un număr de 30 de creanţe, cu încălcarea normelor imperative privind competenţa teritorială, fără a fi determinat cuantumul acestora, potrivit legii, poprind conturile mai multor bănci, context în care ar fi cauzat unităţilor bancare respective un prejudiciu total de 7.861.170 lei.

„Dosarele de executare respective rezultau din hotărâri judecătoreşti prin care au fost anulate anumite clauze considerate abuzive din contractele de acordare a unor credite bancare, nefiind stabilite sume concrete, ci doar elemente de determinare a acestora. Executorul judecătoresc ar fi procedat la executarea silită a unor sume de bani nejustificate, indicate doar de către creditorii sau cesionarii de creanţe, fără a calcula valoarea creanţelor potrivit procedurilor legale, respectiv personal sau prin expertiză contabilă, în acest mod executând silit creanţe într-un cuantum de zeci sau sute de ori mai mare decât valoarea reală (de exemplu, într-un dosar de executare silită, a executat o creanţă de aproximativ 147 de ori mai mare decât cea reală)”, explică DNA.

Totodată, în anumite situaţii, executorul judecătoresc ar fi format două dosare de executare silită pentru acelaşi titlu executoriu, ar fi poprit de mai multe ori conturile băncilor debitoare, fără a restitui sumele executate în plus, existând situaţii în care a încasat în contul de consemnaţiuni de patru ori debitul sau, în alte situaţii, ar fi executat debite inexistente, care nu fuseseră stabilite prin titlurile executorii, mai arată sursa citată.

O parte din aceste sume de bani erau retrase în numerar de complici din contul de consemnare al biroului executorului judecătoresc, pe baza recipiselor de consemnare, iar alte sume erau retrase de inculpată, fără a exista o justificare.

Patru societăţi bancare şi două instituţii financiare nebancare s-au constituit părţi civile în cauză cu suma totală de 7.861.170 lei.

Procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi şi asupra conturilor deschise la unităţile bancare, prin indisponibilizarea sumelor prezente, precum şi a sumelor viitoare care vor credita aceste conturi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Alba Iulia.