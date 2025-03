„Trebuie să producem noi înșine informațiile”: o consilieră a lui Trump vrea să anuleze contractele cu trei agenții de presă mondiale

Kari Lake, o fostă jurnalistă devenită politician și apropiată a lui Trump, a declarat pe X că Statele Unite nu ar mai trebui să „plătească companiilor de presă externe ca să ne spună care sunt știrile”. Ea indică în special Agence France-Presse (AFP), Associated Press și Reuters, transmite ziarul LA LIBRE BELGIQUE, preluat de Rador Radio România..

Kari Lake a devenit luna trecută consilieră specială a US Agency for Global Media (USAGM), o agenție guvernamentală americană care superavizează mai multe instituții media care operează în străinătate, precum Voice of America și Radio Free Europe/Radio Liberty.

„Am intervenit astăzi pentru a anula contractele oneroase și inutile ale US Agency for Global Media cu agenții de presă, printre care contracte în valoare de zeci de milioane de dolari cu Associated Press, Reuters și Agence France-Presse”, a scris Lake. „Trebuie să producem noi înșine informațiile. Și dacă acest lucru nu este posibil, contribuabilul american are dreptul să știe de ce”, a adăugat ea.

Agenţia France-Presse este sub contract de ani de zile cu instituțiile media ale USAGM pentru a le furniza depeşe, fotografii și videouri.

Miliardarul Elon Musk, căruia Donald Trump i-a încredințat o misiune extraguvernamentală de a reduce cheltuielile publice, a cerut pur şi simplu „închiderea” totală a instituțiilor media Voice of America și Radio Free Europe, considerându-le inutile, cu audienţă scăzută și costisitoare.

Președintele Trump a ales-o pe Lake în decembrie să conducă Voice of America, dar ea nu a fost confirmată încă pe această funcție.