Traversarea Dunării cu bacul, suspendată la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza…

PTF Bechet - Oryahovo
Traversarea Dunării cu bacul, suspendată la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo

Poliţia de Frontieră anunţă că traversarea Dunării cu bacul este suspendată, începând de miercuri, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteorologice, transmite News.ro.

”Începând cu data de 01.10.2025, ca urmare a notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Agenţia Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Măsura a fost dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit sursei citate, reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă.

Tags:
