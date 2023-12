Transylvania Open, desemnat pentru a doua oară consecutiv cel mai bun turneu al anului la categoria WTA 250

Transylvania Open a obţinut, pentru al doilea an consecutiv, titlul de cel mai bun turneu al anului – Best Tournament of the Year – la categoria WTA 250, transmite News.ro.

Premiul de cel mai bun turneu din lume la această categorie a fost oferit în urma voturilor exprimate de jucătoare, care au ales competiţia favorită din circuit. Transylvania Open a fost premiat pentru cea de-a treia ediţie, organizată în 16-22 octombrie 2023, în sala BT Arena din Cluj-Napoca.

„Cu mare plăcere vă informez că, încă o dată, Transylvania Open a fost votat „Turneul Anului WTA 250″ de către jucătoarele WTA. Acordarea acestui premiu pentru al doilea an consecutiv este o dovadă a determinării continue, a angajamentului şi a muncii susţinute depuse de echipa voastră pentru a oferi o experienţă remarcabilă, recunoscută în mod clar de jucătoarele din circuitul WTA”, a declarat Steve Simon, preşedinte/CEO WTA:

La categoria WTA 1000 a câştigat turneul de la Indian Wells, iar la categoria 500 s-a impus turneul de la Charleston.

În 2024, cea de-a patra ediţie a turneului de tenis Transylvania Open din Cluj va avea loc în 3-11 februarie, la începutul sezonului competiţional, imediat după Linz Open.