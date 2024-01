Transportatorii și fermierii aflați la intrarea în București continuă protestul: Premierul nu a vrut să-și asume absolut nimic / Nu vrem să degenereze / Nu suntem anarhiști, nu dorim să facem politică

Transportatorii și fermierii aflați la intrarea în București au anunțat, sâmbătă, că vor continua protestul, deoarece, la discuțiile de la Guvern, premierul Marcel Ciolacu „nu a vrut să-și asume absolut nimic”. Ei susțin că nu vor ca protestul să degenereze, pentru că nu sunt anarhiști și au acuzat încercările de acaparare politică a protestului.

„Nu vrem să degenereze, nu vrem să creăm nicio problemă bucureștenilor. Noi ne-am dat tot interesul și am participat la întâlnirile cu Guvernul. Nu am fost băgați în seamă. Domnul prim-ministru nu a vrut să-și asume absolut nimic. am ieșit de la negocieri fără niciun rezultat palpabil și cu decizia de a continua acest protest”, au spus reprezentanții transportatorilor care participă la protest.

„Nu suntem anarhiști, nu dorim să facem politică și, dacă o vom face, o vom face cu responsabilitate. Fiecare dintre noi am avut o partenență politică sau am crezut în oameni, nu ne este rușine de identitatea noastră (…) Nu avem nimic de împărțit politic, acest protest este spontan și ne dezicem de toate forțele politice care se urcă pe aceste proteste”, au spus și reprezentanții fermierilor, aflați la Afumați.

Premierul Marcel Ciolacu a avut, vineri la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii transportatorilor şi fermierilor, în care au fost analizate problemele semnalate de reprezentanţii celor două sectoare de activitate, soluţiile legale în acord cu normele la nivel european, precum şi modalitatea de aprobare a acestora. Cu toate acestea, transportatorii şi agricultorii care au participat la discuţiile cu şeful Executivului au anunţat, la finalul întâlnirii, că li s-a promis că vor exista grupuri de lucru are vor analiza cele 40 de revendicări, dar protestul va continua, decizia de a rămâne în stradă fiind a fiecăruia dintre participanţi. Detalii aici.