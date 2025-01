Toni Greblă (AEP): Cetăţenii fără legături comerciale cu candidaţii pot să-şi exprime liber opţiunea pe platforme. Nu e contravenţie

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a afirmat, vineri, că toate materiale de propagandă politică din campania electorală trebuie să aibă un semn care să identifice candidatul şi mandatarul financiar, menţionând că nu sunt vizaţi simplii cetăţeni care nu au legături comerciale cu candidaţii şi care pot să-şi promoveze opţiunea politică, inclusiv pe platforme online, fără să se considere contravenţie sau infracţiune, transmite Agerpres.

Greblă a precizat că AEP nu are competenţa să ia măsuri împotriva celor care nu sunt angrenaţi în niciun fel în competiţia electorală şi nici competenţa legală, structura de personal creată şi mijloacele tehnice la îndemână pentru a urmări tot ceea ce se întâmplă în spaţiul virtual.

Preşedintele AEP a explicat, la Digi24, modul în care se vor aplica noile reguli instituite prin ordonanţa de urgenţă adoptată joi de Guvern privind derularea campaniei electorale şi realizarea publicităţii politice.

„AEP are sarcina în a organiza din punct de vedere tehnic alegerile, (…) drept urmare analizez în general cum ar trebui să stea lucrurile, din punct de legal, pentru campania de publicitate politică în campania electorală, numai în campania electorală, atât reglementează această ordonanţă de urgenţă. Acest lucru se face doar de un competitor politic şi în condiţii legii, adică printr-un mandatar financiar şi având în vedere faptul că toate aceste materiale de propagandă politică electorală trebuie să aibă un semn care să identifice candidatul şi mandatarul financiar prin intermediul căruia a fost produs, se difuzează, se multiplică materialul respectiv. Nu este vorba de simplii cetăţenii, este vorba de campanii electorale plătite, cel puţin pentru producerea materialelor respective de către competitorii electorali”, a menţionat Toni Greblă.

Potrivit acestuia, un cetăţean care nu are nicio legătură comercială sau contractuală cu candidaţii poate să-şi exprime prin toate mijloacele opţiunea politică, inclusiv pe platformele online.

„Dacă nu se găseşte o legătură de cauzalitate între cel care, voluntar, a simţit nevoia să-şi declare susţinerea faţă de un anume candidat sau să critice un anumit candidat, în limitele admise pentru critică, adică să nu fie ameninţări, să nu fie fake news, materiale de defăimare, dezinformare că atunci platforma este obligată să-l elimine fie la solicitare, fie din oficiu, dacă este un simplu material în care el îţi exprimă liber opţiunea politică acest lucru nu constituie contravenţie, nici infracţiune, pentru aceasta ar diminua din importanţa exprimării libere a cetăţenilor, care exprimare este un drept fundamental câştigat de omenire”, a subliniat Greblă.

Întrebat dacă va fi sancţionat şi influencer-ul care a semnat un contract cu un candidat şi îl promovează pe acesta în materiale fără codul mandatarului financiar, Greblă a spus că nu este de competenţa AEP să ia măsuri împotriva celor care nu sunt angrenaţi în niciun fel în competiţia electorală.

„În primul rând, materialul, la solicitarea pe care o primeşte AEP că este nemarcat, sesizăm imediat platforma şi aceasta este obligată să-l îndepărteze imediat. Deosebit de aceasta, mandatarul financiar şi candidatul pot fi sancţionaţi contravenţional şi li se poate confisca contravaloarea sumei de producere şi de difuzare a materialului respectiv. Dacă cumva acel candidat ar încerca să îi fie şi rambursată, după terminarea alegerilor, această sumă cheltuită, evident că ea va fi refuzată la plată şi va fi confiscată contravaloarea. Nu este de competenţa AEP să ia măsuri împotriva terţilor care nu sunt angrenaţi în niciun fel în competiţia electorală. Sunt alte organe ale statului care trebuie să verifice, de la ANAF la Parchet, dacă s-au produs alte fapte în legătură cu încheierea acelui contract oneros”, a arătat Toni Greblă.

El a mai evidenţiat că AEP nu poate verifica dacă toate materialele apărute pe platforme sunt marcate cu codul mandatarului financiar.

„În nicio ţară din lume, nicio instituţie a vreunui stat şi nicio instituţie în statul român nu poate să verifice în mod real toate materialele puse pe o platformă. Nici măcar Comisia Europeană care încearcă şi ea să găsească o rezolvare a acelei probleme legate şi de publicitate apolitică nemarcată şi de fake news şi de defăimare şi de dezinformare şi cele care conţin ameninţări, care folosesc imagini care nu trebuie să apară în spaţiul public, ele sunt urmărite, unele dintre ele sunt descoperite, se fac sesizări şi în unele cazuri sunt îndepărtate, însă AEP nu are competenţa decât ca aceste sesizări care îi sunt făcute să le transmită imediat marilor platforme sau în plan naţional site-urilor de ştiri, instituţiilor de audio-vizual care acestea trebuie să le îndepărteze imediat, se mai aplică şi nişte sancţiuni, însă AEP nu are competenţa legală, nu are structura de personal creată, nu are mijloacele tehnice la îndemână pentru a urmări tot ceea ce se întâmplă în spaţiul virtual”, a indicat Greblă.

Guvernul a stabilit, joi, măsuri noi privind derularea campaniei electorale şi realizarea publicităţii politice, fiind prevăzute şi amenzi în cazul nerespectării lor de la 15.000 lei la 50.000 lei. Pentru platformele online foarte mari sunt prevăzute sancţiuni cu amenzi cuprinse între 1% şi 5% din cifra de afaceri, dacă nu elimină, în termen de cinci ore de la notificarea AEP, materialele publicitare care nu respectă condiţiile.