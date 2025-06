Toate detaliile despre operațiunea SpiderWeb prin care Ucraina susține că a distrus 40 de bombardiere nucleare ale Rusiei

Ucraina a lansat una dintre cele mai îndrăznețe și devastatoare lovituri împotriva forțelor aeriene ale Rusiei de la începutul războiului, reușind, printr-o operațiune secretă desfășurată pe parcursul a 18 luni, să distrugă sau să avarieze peste 40 de bombardiere strategice rusești. Atacul, cunoscut sub numele de Operațiunea „SpiderWeb”, a fost coordonat pe teritoriul Rusiei și a vizat direct coloana vertebrală a forței nucleare aeriene a Moscovei, după cum scriu The Times și Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Operațiunea „SpiderWeb” demonstrează nu doar o capacitate de atac în profunzimea teritoriului rus, ci și un nou tip de război – asimetric, inventiv și bazat pe tehnologie locală. Este o etapă crucială în conflictul care a redefinit securitatea europeană, și un avertisment dur pentru Kremlin: nici măcar cele mai îndepărtate colțuri ale Rusiei nu mai sunt sigure.

O lovitură fără precedent

Potrivit unui oficial citat de Financial Times, atacul a fost rezultatul unei singure operațiuni coordonate care a vizat patru baze aeriene strategice aflate la mii de kilometri de linia frontului. Printre ele se numără:

Belaya, lângă Sredny, în sud-estul Siberiei – la peste 5.500 km de granița cu Ucraina

Olenya, pe Peninsula Kola, aproape de Murmansk

Dyagilevo, la 200 km sud-est de Moscova

Ivanovo, la 300 km nord-est de capitala rusă

De asemenea, a fost lovită și baza aeriană Podmoskovye, în apropiere de Moscova

Video-uri filmate de drone ucrainene de recunoaștere arată aeronave în flăcări pe pistele aerodromurilor. Într-unul dintre clipuri, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasyl Malyuk, este auzit aprobând atacurile.

Planificare meticuloasă și inovație tehnologică

Operațiunea a fost personal supravegheată de președintele Volodîmîr Zelenski, iar rezultatul a fost calificat de acesta drept „absolut genial”. El a precizat că acțiunea a durat un an, șase luni și nouă zile, de la concept până la execuție, iar personalul implicat fusese retras din Rusia înainte de lansarea atacurilor.

Conform surselor ucrainene, 117 drone de fabricație internă au fost introduse clandestin în Rusia. Ulterior, acestea au fost ascunse sub acoperișuri false în cabine mobile din lemn transportate cu camioane. La momentul ales, acoperișurile au fost deschise de la distanță, iar dronele au fost lansate spre bazele militare rusești.

Fotografii apărute în presa ucraineană arată containerele de lemn care au fost folosite pentru transportul și camuflarea dronelor, evidențiind o operațiune de o creativitate militară remarcabilă.

Impact devastator asupra forței aeriene ruse

Conform SBU, atacul a provocat pagube în valoare de peste 7 miliarde de dolari și a dus la distrugerea sau avarierea a cel puțin 41 de bombardiere strategice – ceea ce înseamnă aproximativ 34% din capacitatea Rusiei de a lansa rachete de croazieră cu rază lungă.

Printre aeronavele vizate s-au numărat Tu-95MS și Tu-22M3, bombardiere nucleare de fabricație sovietică, considerate coloana vertebrală a aviației strategice ruse. Acestea nu mai sunt produse, astfel că pierderile sunt practic ireversibile.

Pentru pregătirea atacului, Ucraina a folosit modele reale de Tu-95MS și Tu-22M3 aflate în Muzeul de Aviație Strategică din Poltava. Pe aceste aeronave s-au antrenat algoritmi AI care au permis programarea dronelor să lovească cu precizie rezervoarele de combustibil de pe pistele rusești.

Un simbol al revanșei istorice

Atacul a avut loc la 29 de ani exact de la data în care Ucraina a predat Rusiei, în baza Memorandumului de la Budapesta, bombardiere strategice, rachete balistice intercontinentale și focoase nucleare, în schimbul garanțiilor de securitate. Acum, Ucraina a reușit să distrugă același tip de bombardiere, devenite între timp o armă folosită împotriva sa.

Reacții și implicații

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a confirmat loviturile și a cerut populației să nu intre în panică, recunoscând implicit amploarea evenimentului. Totodată, canalul Telegram Baza, apropiat de serviciile secrete ruse, a raportat reținerea unui șofer de camion în Murmansk care ar fi transportat fără știrea lui dronele, lansate ulterior chiar dintr-o benzinărie.

SBU a transmis că toți agenții implicați în operațiune se află în siguranță în Ucraina și că anunțurile autorităților ruse privind arestări sunt doar „spectacole regizate pentru consum intern”.

Operațiunea a avut loc chiar după ce Rusia a lansat ceea ce Ucraina a numit cel mai amplu bombardament de la începutul invaziei, cu 472 de drone și 7 rachete balistice și de croazieră.

De asemenea, surse din Kiev susțin că administrația americană nu a fost informată în prealabil despre atac, într-un moment în care Washingtonul își exprimă frustrarea față de lipsa unui progres diplomatic între Kiev și Moscova.