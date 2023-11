Tipărirea manualelor de „limbă moldovenească” în Ucraina, în locul celor de limbă română, a fost o problemă de logistică, într-o ţară aflată în război, explică premierul Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri seară în emisiune la Antena3, că tipărirea unor manuale de ”limbă moldovenească” în Ucraina este o ”problemă logistică” într-o ţară aflată în război, relatează news.ro. Într-adevăr, acele manuale fuseseră trimise la tipărit, în anumite zone, dar în alte părţi ale ţării manualele au fost modificate, Ucraina recunoscând româna ca limbă oficială.

Premierul Marcel Ciolacu a explicat demersurile făcute ca limba română să fie recunoscută oficial în Ucraina, în locul ”limbii moldoveneşti”.

”În momentul în care primul ministru ucrainean a venit în vizită la Bucureşti, la mine, am avut discuţia în ceea ce priveşte înlocuirea limbii moldovenești şi am stabilit ca prioritate în agenda românească”, a declarat Ciolacu, precizând că ”Ucraina avea alte priorităţi”.

Premierul a afirmat că s-a întâlnit cu preşedintele Zelenski la Atena şi i-a confirmat că a fost informat despre prioritatea României, chiar dacă pentru Ucraina nu era o prioritate.

”Când am avut şedinţa comună de Guvern, la mijlocul şedinţei de Guvern, cu noi la masă, au venit toţi miniştri ucraineni, au ţinut şedinţă de guvern şi au legiferat prin decizia Guvernului că limba oficială pe teritoriul Ucrainei este limba română. Pe urmă, a intrat să fie pus în aplicare. Noi vorbim de o Ucraină în război”, a mai explicat premierul.

El a menţionat că a aflat despre existenţa manualelor de ”limbă moldovenească” marţi seară.

”Aseară m-am umplut de nervi, am adormit pe la 1.30. Am sunat şi în Ucraina cum era şi normal, am pus şi consilierul pe politică externă să dea telefoane, să vadă ce se întâmplă, fiindcă era un articol în ziarul Libertatea invocat de Mircea Badea. Corect articopul pe fond. Am aflat adevărul – acele manuale fuseseră date la tipărit. Vorbim de o ţară în război, pe o anumită zonă. Unele au fost modificate, dar Ucraina a recunoscut oficial”, a mai declarat premierul, explicând că nu este decât ”o problemă logistică”.