Ți se pare că ritmul vieții se accelerează? Idei despre cum să „încetinești” timpul în 2025

Timpul zboară când ești… într-o rutină plictisitoare, potrivit cercetărilor, care arată că experiențe noi, de la călătoriile în străinătate la o plimbare în natură, ne pot modifica percepția asupra timpului. Este perioada anului pentru clișee nesfârșite. De la „este anotimpul” și „cadoul care continuă să-l dăruiască” la „anul nou, nou tu”, nu există unde să te ascunzi de frazele vechi obosite. Unul dintre preferatele mele este „Crăciunul vine mai repede în fiecare an” – care ignoră faptul că un an este egal cu o călătorie în jurul soarelui, – scrie The Guardian.

Totuși, există adesea un sâmbure de adevăr într-un clișeu. Un studiu recent realizat de Ruth Ogden de la Universitatea John Moores din Liverpool și colegii săi a arătat că marea majoritate a oamenilor atât din Marea Britanie, cât și din Irak au experimentat într-adevăr Crăciunul (sau Ramadanul) apropiindu-se mai rapid în fiecare an. Acest lucru se poate datora parțial decorațiunilor festive care apar tot mai devreme în sezon. Dar este și un rezultat al modului în care percepem timpul din punct de vedere psihologic.

Sentimentul larg răspândit că timpul se accelerează poate fi deosebit de stresant pe măsură ce se apropie noul an. Ne poate lăsa să ne simțim scăpați de sub control, fixându-ne pe toate lucrurile pe care nu am reușit să le realizăm. Dar se dovedește că este posibil să încetinim percepția noastră asupra timpului.

Percepția umană a timpului este profund ciudată. Timpul poate accelera sau încetini, în funcție de ceea ce facem. Și se poate micșora sau extinde atunci când ne uităm înapoi la el. Marc Wittmann de la Institutul pentru Zonele de Frontieră de Psihologie și Sănătate Mintală din Germania numește această experiență subiectivă „timp simțit”, spre deosebire de „timpul ceasului” mai obiectiv.

Mai mult, felul în care trăim timpul într-un anumit moment nu este neapărat cum îl trăim atunci când ne uităm înapoi la el. Toată lumea știe că timpul zboară când ne distrăm și târăște când ne plictisim. Dar când ne uităm înapoi la perioade plictisitoare, pline de rutină, zilele se amestecă și se estompează în mintea noastră. Acest lucru ne distorsionează sentimentul de durată, făcând ca perioada să se simtă mai scurtă. „Când privim în urmă, nu sa întâmplat nimic”, explică Wittmann. „Acest lucru a fost demonstrat în mai multe studii: cu cât oamenii de rutină raportează, cu atât timpul trece mai repede retrospectiv.”

Acest lucru este susținut de experimente în care oamenii au petrecut perioade lungi de timp trăind în peșteri – fără companie, lumina soarelui sau ceasuri care să marcheze timpul. Când atleta extremă Beatriz Flamini a ieșit dintr-o peșteră adâncă de 70 de metri din Granada, în aprilie 2023, de exemplu, a fost surprinsă să descopere că au trecut 500 de zile. Privind înapoi la un an și jumătate fără evenimente petrecute tricotând, citind, desenând și făcând exerciții fizice, ea a crezut că a stat în peșteră doar de 160-170 de zile.

Mulți oameni de știință cred că acest fenomen se datorează modului în care funcționează memoria. „Creierul este leneș – nu monitorizăm în mod constant timpul”, explică Ogden. „Așa că, când vrem să știm cât de lung a fost anul, ne uităm înapoi și folosim numărul de amintiri pe care le-am format ca indicator. O perioadă cu o mulțime de amintiri noi – mai ales atunci când sunt bogate și incitante – se simte lungă, în timp ce o perioadă cu aproape deloc amintiri noi se simte scurtă.”

Dovezile neuroștiințifice susțin această ipoteză. Un studiu recent a măsurat activitatea creierului oamenilor într-un scaner fMRI și a testat apoi cât de buni au fost la estimarea duratei clipurilor video. Centrul de memorie imediată al creierului, hipocampul, s-a aprins mai puternic în legătură cu alte regiuni ale creierului la oameni care au fost mai buni la estimarea duratei. Un alt studiu recent a constatat că persoanele cu boala Alzheimer, care este legată de o scădere a hipocampului și de probleme de memorie, au fost mai rele decât alții la evaluarea duratei timpului.

Noutatea pare să ne ajute să codificăm mai multe amintiri, încetinind timpul retrospectiv. Steve Taylor de la Universitatea Leeds Beckett, însă, preferă să interpreteze acest lucru în ceea ce privește cantitatea de informații pe care creierul o procesează în momentul prezent. Când nu este nimic de procesat, timpul se accelerează.

Orice modificare a rutinei noastre, cum ar fi cunoașterea de oameni noi, poate ajuta.

De fapt, acesta este unul dintre motivele pentru care timpul pare să curgă mai repede pe măsură ce îmbătrânim. „Când ești copil, totul este nou”, explică Taylor. „Ești ca un extraterestru care a aterizat pe o planetă ciudată.” Dar cu cât îmbătrânim, cu atât avem mai multe experiențe de rutină și mai puține cu adevărat noi. Și cu mai puține noutăți, există mai puține informații de procesat și mai puține amintiri de codat, ceea ce face timpul să accelereze. Potrivit lui Wittmann, descoperirea că timpul se accelerează odată cu vârsta poate fi universală – a fost replicată în multe țări diferite.

