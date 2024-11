Thom Yorke (Radiohead) a plecat de pe scenă după ce a fost huiduit de un protestatar pro-palestinian

Thom Yorke, solistul trupei Radiohead, și-a dat jos chitara și a părăsit scena în timpul concertului său solo de miercuri din Melbourne, Australia, după ce a fost huiduit de un protestatar pro-palestinian, potrivit CNN.

În imaginile video care circulă pe rețelele de socializare, se poate auzi cum un spectator strigă către scena de la Sidney Myer Music Bowl despre numărul tot mai mare de morți din Gaza și despre „genocidul israelian din Gaza”.

Protestatarul îl întreabă pe Yorke: „Cum ai putut să taci”.

Yorke răspunde spunând: „Vino aici și spune asta. Chiar aici. Hai. Urcă naibii pe scenă și spune ce vrei să spui”.

Arătând spre cel care îl deranja, el a continuat: „Nu sta acolo ca un laș. Vino aici și spune-o.”

„Hai. Vrei să strici seara tuturor? Haide”, adaugă Yorke, înainte de a spune: ”OK, deci vrei. Ne vedem mai târziu atunci.”

Thom Yorke being a d*ck to an anti- genocide protester and having a tantrum. https://t.co/IQgh8G7VZz pic.twitter.com/G2BFtgcKtw

— Tash 🌿☽𖤐☾ 🍉 (@ZaffranRiver) October 30, 2024