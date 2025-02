The Times: Oficiali militari din Occident propun o forță de menținere a păcii de 30.000 de militari europeni și britanici în Ucraina. Ar putea fi utilizate avioanele SUA din bazele militare din România și Polonia

Șefii militari europeni iau în considerare o forță de „reasigurare” pentru Kiev, care va include mai puțin de 30. 000 de trupe britanice și europene poziționate departe de linia frontului din est. Conform planurilor, o operațiune combinată britanică și europeană ar utiliza avioane spion, sateliți și drone pentru a monitoriza frontiera, transmite publicația britanică The Times.

Oficialii occidentali au dezvăluit că trupele britanice se vor desfășura în orașe-cheie, porturi și infrastructuri naționale critice din Ucraina, conform planurilor discutate de aliați.

De asemenea, există planuri pentru o misiune de „poliție aeriană” – care ar putea implica avioane Typhoon – ar putea fi desfășurată pentru a proteja spațiul aerian al Ucrainei și a permite zborurile comerciale.

Un oficial occidental a declarat că propunerile includ și monitorizarea tehnică a frontierei, inclusiv avioane spion, sateliți și drone pentru a oferi o „imagine completă a ceea ce se întâmplă”.

Un sprijin din partea SUA, considerat esențial pentru plan, s-ar baza probabil pe „puterea aeriană extraordinară” de care dispun țările NATO. Aceasta ar putea lua forma unor avioane americane bazate în Polonia și România, sub rezerva acordului președintelui Trump, a sugerat un oficial.

„Domeniile în care avem un avantaj semnificativ față de Rusia sunt cele aeriene”, a declarat oficialul, adăugând că cel mai eficient mod de a «pedepsi» Rusia ar fi prin utilizarea resurselor aeriene.

Forțele terestre mai mari existente pe flancul estic al NATO vor fi, de asemenea, pregătite să se deplaseze dacă va fi necesar.

The Times a dezvăluit că Regatul Unit a cerut SUA să ofere „acoperire aeriană” unei forțe conduse de Europa în Ucraina, iar marți a dezvăluit modul în care Regatul Unit a fost pregătit să desfășoare avioane de luptă Typhoon.

Propunerea nu corespunde solicitărilor președintelui Zelensky privind o forță terestră de cel puțin 110.000 de soldați, deși include desfășurarea altor mijloace pentru a monitoriza orice activitate rusă.

Marea Britanie și Franța conduc discuțiile privind modul de creare a unei forțe de descurajare care ar fi acceptabilă pentru Ucraina și care l-ar descuraja pe președintele Putin să încalce orice acord de încetare a focului.

Rămâne de văzut dacă Rusia ar fi de acord cu o astfel de propunere. Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Moscovei, a declarat marți că Rusia nu va accepta desfășurarea de trupe din țările NATO în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace, după o întâlnire de patru ore și jumătate la Riad.

„Apariția trupelor din țările NATO … sub un steag străin, steagul Uniunii Europene sau steagul național, este inacceptabilă”, a spus el, punând la îndoială planurile pentru o forță condusă de Europa.

Planul pentru o forță de „reasigurare” vine pe fondul îngrijorării că Europa ar avea dificultăți în a aduna suficiente trupe terestre pentru a-l opri pe Putin să organizeze un viitor atac asupra Ucrainei. O sursă din armata britanică a declarat anterior că Regatul Unit ar putea desfășura o armată de aproximativ 20.000 de oameni, deși analiștii consideră că acest lucru este nerealist.

Ben Barry, senior fellow pentru războiul terestru la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), a declarat că armata britanică, care se așteaptă să scadă sub 70.000 de trupe în acest an, ar putea trimite o brigadă blindată de până la 12 000 de soldați doar pentru un an.

Ar avea dificultăți în a trimite un întreg regiment de tancuri și alte echipamente deoarece „atât de multe piese de schimb și muniție au fost trimise în Ucraina”, a declarat acesta. De asemenea, Marea Britanie nu ar putea trimite tunuri de artilerie autopropulsate blindate – cunoscute sub numele de AS90 – deoarece acestea au fost deja oferite Ucrainei, a spus el.

Pe lângă dificultățile practice de a aduna o forță terestră atât de mare, șefii militari sunt îngrijorați de faptul că, prin desfășurarea de trupe în est, aceste forțe ar putea fi vulnerabile la atacuri. Dacă forțele europene sunt atacate de Rusia, există temeri că acest lucru ar putea declanșa un război mai amplu, un eveniment pe care toate țările vor să îl evite cu orice preț.