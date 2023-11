The Times: Foste vedete ale rugby-ului dau în judecată organismele de conducere pentru daunele pe care acest sport le-a provocat sănătății lor mintale/ Jucătorii susțin că loviturile la cap le-au provocat demență, depresie și alte boli

Foști jucători implicați în acțiuni în justiție împotriva autorităților sportive povestesc despre experiențele lor legate de contuziile din rugby și despre efectele devastatoare ale acestora după retragere, notează juranliștii The Times.

Aproape 300 de foști jucători de rugby – profesioniști și amatori, bărbați și femei – au depus o acțiune colectivă împotriva World Rugby, RFU și WRU. Aceștia susțin că organismele de conducere nu și-au îndeplinit datoria de a avea grijă de ei.

Printre reclamanți se numără trei câștigători ai Cupei Mondiale, 14 jucători internaționali din Anglia, 47 din Țara Galilor, patru din Irlanda și șase din Scoția. Treisprezece au reprezentat echipa British & Irish Lions.

Jucătorii susțin că loviturile la cap le-au provocat demență, depresie și alte boli.

În cazul în care vor avea câștig de cauză, aceștia ar putea obține daune semnificative, cu consecințe financiare grave pentru sport.

Multe sunt din perioada de 20 de ani de după ce jocul a devenit profesionist, când a existat o creștere uriașă a proporțiilor fizice.

Printre reclamanți se numără trei câștigători ai Cupei Mondiale, 14 internaționali englezi, 47 din Țara Galilor, patru din Irlanda.

În acest moment, Kieran Low se află într-o pădure din Broughton Hall, lângă Skipton, în North Yorkshire. În urmă cu șapte ani, a părăsit rugby-ul, deși este mai corect să spunem că jocul l-a abandonat. Douăzeci și cinci de ani, cinci selecții pentru Scoția și la gunoi pentru că avea creierul spart. Acum doi ani am vorbit în timp ce aștepta rezultatele unor teste neurologice. „Știu ce vor arăta analizele”, a spus atunci.

Printre lucrurile care m-au impresionat în acea după-amiază, în apartamentul său din Bristol, a fost ceea ce a spus despre prima sa selecție. Înlocuitor în a doua repriză într-un meci de vineri seara împotriva Australiei la Murrayfield, în urmă cu zece ani, a fost lovit la scurt timp după ce a intrat pe teren. Amețit și dezorientat, a simțit că nu mai poate pleca, apoi a suferit o altă comoție aproape de final. După meci, a avut un atac de panică la marginea terenului.

„Am ajuns în vârful muntelui și nu am vrut să fiu acolo”, spune el acum. „A fost prea dur. M-a durut. Ceea ce a urmat a fost o destrămare în dependență, opioide și alcool, iar eu ignorându-mi sănătatea mintală. Am continuat să joc. Am continuat să beau, să abuzez de pastile, să petrec. Am continuat să am contuzii. Până când nu am mai fost resemnat”.