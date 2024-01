The New York Times: Taylor Swift se identifică în mod voalat ca membră a comunităţii LGBTQ, deși își afișează public heterosexualitatea / Mai mulți cititori au respins ideea că ar putea fi lesbiană/ Cum a reacționat vedeta

Un articol de presă care a lansat o serie de speculaţii cu privire la orientarea sexuală a cântăreţei Taylor Swift a declanşat un val de emoţii pe reţelele de socializare, unde mulţi utilizatori au cerut retragerea acestuia, informează AFP.

Articolul de 5.000 de cuvinte, publicat duminică în secţiunea de opinii a cotidianului The New York Times, avansează ipoteza că vedeta pop americană se identifică în mod voalat ca membră a comunităţii LGBTQ, afirmându-şi în acelaşi timp în public heterosexualitatea.

Contactaţi de AFP, cotidianul newyorkez şi agenţii de presă ai artistei de 34 de ani, desemnată personalitatea anului 2023 de revista Time, nu au dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.

Acel articol controversat este „intruziv, inexact şi deplasat”, a comentat totuşi, sub protecţia anonimatului, o persoană din anturajul vedetei Taylor Swift, citată de postul CNN.

Foarte mulţi cititori au reacţionat, de asemenea, criticând The New York Times şi respingând ideea că idolul tinerilor americani ar putea fi o lesbiană care nu şi-a anunţat încă în mod public adevărata sa orientare sexuală.

Autoarea textului, Anna Marks, a întocmit o lungă listă de acţiuni ale cântăreţei Taylor Swift care ar sugera că aceasta ar fi „o persoană queer”.

Suma tuturor acelor fapte „le sugerează persoanelor queer că ea este una dintre ele”, a scris jurnalista newyorkeză.

Anna Marks citează exemplul lui Chely Wright, o cântăreaţă americană de muzică country, care a mărturisit că a trebuit să aştepte ani întregi înainte de a „ieşi din dulap”, din motive personale legate direct de cariera sa.

Taylor Swift, adulată de legiuni de fani – denumiţi „Swifties” -, este o militantă declarată pentru drepturile LGBTQ, fără a se identifica vreodată ca fiind „queer”.

De-a lungul anilor, sunt cunoscute relaţiile ei amoroase cu o serie de bărbaţi celebri, care au fost prezentate pe larg în presa tabloidă.

Taylor Swift, interpreta unor piese precum „Shake If Off”, „Anti-Hero” şi „You Need To Calm Down”, a cărei carieră a luat avânt în Nashville, leagănul muzicii country, se afişează în public de mai multe luni alături de jucătorul de fotbal american Travis Kelce, membru al echipei Kansas City Chiefs.

Considerată în prezent o legendă a feminismului, Taylor Swift a marcat în paralel şi industria muzicală prin recentul ei turneu mondial, care s-a bucurat de un succes fenomenal. AGERPRES/(AS – autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Andreea Lăzăroiu)