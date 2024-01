Test reuşit pentru „DragonFire”, prima armă cu laser a Marii Britanii

Prima armă cu laser a Marii Britanii, denumită DragonFire, a fost testată cu succes reuşind să doboare cu viteza luminii drone în mişcare, a anunţat ministrul britanic al apărării, Grant Shapps, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

„Cercetătorii militari britanici au doborât pentru prima dată drone folosind laserul, pentru a străpunge cu viteza luminii ţintele care se apropiau”, a scris pe X Grant Shapps.

Testul a avut loc pe Insulele Hebride, din vestul Scoţiei.

DragonFire are o asemenea precizie, încât poate lovi o monedă de o liră (450 de grame) de la o distanţă de un kilometru, a precizat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat. Cu toate acestea, raza sa maximă de acţiune este clasificată ca secret de apărare.

„Putând să fie montată pe viitoarele nave de război, aceasta va fi o armă vitală a Marii Britanii pe măsură ce ameninţarea războiului cu drone creşte. DragonFire este doar una dintre capacităţile potenţial revoluţionare în care investim pentru a obţine un avantaj în faţa inamicilor noştri”, a declarat ministrul Grant Shapps pe X.

