Tensiuni în alianța PSD-PNL Timiș. Marilen Pirtea răspunde ironiilor lui Alfred Simonis legate de cartea lui Ciucă

Alfred Simonis (PSD), președintele interimar al Camerei Deputaților și președintele ales al Consiliului Județean Timiș, l-a ironizat recent pe deputatul PNL Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. Simonis a insinuat că, în încercarea de a se apropia de Nicolae Ciucă, președintele PNL, Pirtea ar putea să-l ajute să-și scrie cartea sau să-i „împrumute softul anti-plagiat”. Pirtea i-a dat luni replica.

Disputa dintre cei doi vine la scurt timp după alegerile locale, în urma cărora PSD și PNL au format o alianță locală, prin care Alfred Simonis a câștigat președinția Consiliului Județean Timiș, iar liberalul Nicolae Robu a pierdut funcția de primar al Timișoarei, în fața lui Dominic Fritz (USR).

„Am observat că rectorul UVT, unul dintre liderii politici ai PNL Timiș, care, după cum știți, este rector doar cu numele – cei care au contact cu universitatea știu că Mădălin Bunoiu este cel care se ocupă cu adevărat de instituție – probabil încearcă să dea bine în fața șefului său de partid. Am câteva recomandări, pentru că sfaturi nu-mi permit să-i dau. Dacă tot vrea să se facă plăcut în fața liderului de partid, ar trebui să-l ajute la scrierea cărții pierdute – știți că este acea carte anunțată pe toate panourile din România, dar care încă nu a apărut (n.r. – referire la cartea „Un ostaș în slujba țării” de Nicolae Ciucă)… Sau, cel mai important, ar trebui să-i împrumute softul anti-plagiat”, a declarat Alfred Simonis săptămâna trecută, în cadrul conferinței județene a PSD Timiș.

Deputatul PNL Marilen Pirtea, rectorul UVT, a răspuns ironiilor lui Alfred Simonis.

„În general, sunt convins că funcțiile pe care noi, politicienii, le asumăm în zona profesională, nu trebuie confundate cu cele politice. Știu că pentru PSD este dificil să nu profite la maximum de pozițiile în care se află pentru a <meșteri> câte ceva legat de partid. S-au scris cărți întregi despre lideri și arta de a conduce. Nu este vorba doar de ordine și execuție. Liderii mari au echipe de oameni profesioniști, competenți, inovativi, pregătiți și inteligenți. Doar așa poți avea succes și poți genera performanță. În ceea ce privește Universitatea de Vest din Timișoara, pe care am onoarea să o conduc în calitate de rector ales de colegii mei, vorbim despre o instituție de prestigiu național și internațional, care aduce cinste Timișoarei și României. Performanțele acesteia se datorează întregii echipe manageriale, corpului academic, administrativ, studenților și partenerilor. Nu este un semn bun ca președintele CJT, domnul Simonis, să arunce o umbră de îndoială asupra unei instituții care aduce atâta prestigiu Timișoarei, atrage an de an mii de studenți și pregătește forța de muncă de care avem atâta nevoie aici. Știți că unul dintre atuurile Timișului și Timișoarei este tocmai această forță de muncă extrem de bine pregătită”, a declarat Marilen Pirtea.

Rectorul UVT a mai declarat că Alfred Simonis ar trebui să se ocupe de ceea ce a promis în campania electorală și „nu să se aventureze pe terenuri care nu-i sunt familiare, cum sunt cele ale educației, învățământului sau zonei academice”.

„Timișorenii și timișenii așteaptă de la politicieni ca proiectele majore să se realizeze, pentru a pune capăt acestor conflicte permanente. Parcă domnul Simonis a spus că acesta este unul dintre motivele pentru care județul Timiș stagnează în raport cu alte administrații din regiune. Acum, tocmai domnia sa încearcă să creeze o nouă falie care nu a existat. Mi se pare nepotrivit și nu vreau să cred că vorbim despre ipocrizie. M-am și mirat că face astfel de afirmații, mai ales că de fiecare dată când a avut vreo problemă legată de UVT, cu mine a discutat, nu cu alți colegi din eșalonul doi sau trei ierarhic, și îmi amintesc că lucrurile s-au rezolvat. Nu am simțit să aibă vreo nemulțumire legată de colaborarea de până acum”, a adăugat Marilen Pirtea.

„Personal, promovez competența și, de aceea, în cadrul Protocolului de colaborare administrativă de la CJT, la finalizarea căruia lucrăm acum, am propus următorul text: Pentru creșterea încrederii populației în actul de guvernare la nivelul județului Timiș, cele două partide semnatare ale prezentului protocol vor aduce la conducerea structurilor aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Județean Timiș persoane apolitice, cu pregătire profesională ireproșabilă, sub sloganul <În Timiș, primează competența!>. Nu în ultimul rând, adaug faptul că noi, liberalii, considerăm că în acest mandat, administrația județeană poate fi optimizată, iar lipsa de experiență a celor de la PSD poate fi suplinită prin participarea PNL, un partid important, care a fost și rămâne cu un rol central în politica din Timiș”, a concluzionat Marilen Pirtea.