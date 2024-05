Tenis: Fostul număr 1 mondial Andy Roddick suferă de cancer de piele

Fostul câștigător al US Open în 2003 și fost număr 1 mondial Andy Roddick suferă de cancer de piele, scrie Le Figaro.

Jucătorul american de tenis, în vârstă de 41 de ani, a făcut anunțul săptămâna trecută în cadrul podcastului său „Served with Andy Roddick”.

„Am avut diferite tipuri de cancer de piele de când am încetat să mai joc. Mi-a fost extirpată o tumoare cu celule scuamoase de pe buză în urmă cu cinci sau șase ani, nu am vorbit niciodată despre asta”, le-a mărturisit el fanilor săi.

El i-a sfătuit pe tinerii jucători să fie atenți la soare pe terenurile de tenis și să se protejeze de razele UV.

Protect your body, it takes you everywhere ☀️ pic.twitter.com/SrP1II6o0a

— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) May 9, 2024