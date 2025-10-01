Telekom România Mobile Communications a devenit, din 1 octombrie, subsidiară deţinută majoritar de Vodafone România

Vodafone România a finalizat achiziţia Telekom România Mobile Communications, după încheierea tuturor documentelor legale şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor române, se precizează într-un comunicat oficial conform Agerpres.

Astfel, potrivit sursei citate, Vodafone a dobândit, din 1 octombrie, controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaţilor, toţi clienţii postpaid şi business, reţeaua de magazine şi mare parte din infrastructura de reţea tehnică. Clienţii prepaid şi anumite active vor fi preluate de Digi România.

„Achiziţia Telekom România de către Vodafone are o valoare de 30 milioane de euro. Tranzacţia va implica investiţii ulterioare substanţiale, cu precădere în integrarea reţelei, completând cele peste 6,5 miliarde de euro investite până acum de Vodafone în cei 28 de ani de prezenţă în România. Acest moment marchează o etapă semnificativă pentru industria telecomunicaţiilor, prin consolidarea pieţei şi crearea premiselor pentru inovaţie şi investiţii semnificative”, se menţionează în comunicat.

Ca urmare a tranzacţiei, clienţii vor beneficia în viitor de o reţea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară şi acoperire sporită a conectivităţii, prin extinderea spectrului şi creşterea numărului de site-uri.

În cadrul procesului de integrare, Vodafone România va prelua majoritatea angajaţilor Telekom România, asigurând o tranziţie lină printr-un program de aliniere organizaţională, culturală şi operaţională, ce va păstra punctele forte şi expertiza semnificativă a ambelor organizaţii.

„Suntem încântaţi să primim Telekom România în familia Vodafone, un pas important în misiunea noastră de a conecta România şi pe români la un viitor mai bun. Acesta este începutul unui nou capitol plin de oportunităţi, pe măsură ce continuăm să fim în avangarda transformării digitale în industria telecomunicaţiilor. Astăzi, Vodafone şi Telekom îşi unesc forţele pentru a dezvolta o reţea mobilă la cele mai înalte standarde, pentru a oferi o experienţă mai bună şi acces la tehnologie de ultimă oră pentru familiile şi afacerile din România. Este un moment crucial pentru piaţa telecomunicaţiilor din România, o piaţă consolidată, mai puternică şi cu potenţial semnificativ de creştere în urma acestei tranzacţii. Continuăm, astfel, să investim în inovaţie şi în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienţilor, angajaţilor şi al întregii societăţi”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România, citat în comunicat.

Cele două companii vor continua să funcţioneze ca entităţi juridice separate dar parte din acelaşi grup, până la finalizarea procesului de fuziune, estimată la începutul anului 2026.

Integrarea celor două organizaţii se va desfăşura în etape. Această abordare asigură stabilitate şi valoare adăugată în viitor prin operaţiuni unificate, inovare şi investiţii. Angajaţii, clienţii şi partenerii celor două companii vor fi informaţi prin actualizări periodice, pentru a fi la curent cu fiecare evoluţie de-a lungul procesului. Mai mult, pe www.vodafone.ro/impreuna se regăsesc explicaţii clare pentru clienţi cu privire la fiecare etapă.

Pe parcursul tranzacţiei, Vodafone a fost asistat de companiile de avocatură şi consultanţă: Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Osborne Clarke, Deloitte, Akira Consultancy, Frontier Economics, Ionescu Sava, Mind Policy.

Vodafone este o companie lider de telecomunicaţii din Europa şi Africa ce furnizează servicii mobile şi fixe către peste 355 de milioane de clienţi şi operează reţele în 15 ţări, investind în alte cinci. De asemenea, colaborează cu reţele mobile în alte peste 40 de ţări. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu 215 milioane de conexiuni la nivel global, iar în Africa furnizează servicii financiare către aproximativ 92 de milioane de clienţi din 7 ţări.