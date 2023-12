Ţările europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de Revelion: Italia, Marea Britanie şi Germania / Biletele spre destinaţiile europene au fost sub 200 de euro – Vola.ro

Tariful mediu plătit de un pasager pentru un bilet de avion în perioada revelionului este de 198 de euro, spre destinaţiile europene, potrivit agenţiei de turism online Vola.ro. În ceea ce priveşte ţările europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de Revelion, acestea sunt Italia, Marea Britanie şi Germania. Peste 95% dintre rezervările efectuate pe platformă pentru Revelion au fost făcute pentru Europa, restul procentelor fiind distribuite aproape egal între destinaţii din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia, transmite News.ro

”Românii se pregătesc pentru o ultimă călătorie în 2023, dar şi pentru un Revelion în afara ţării, ţările europene fiind din nou în topul preferinţelor acestora. Potrivit agenţiei de turism online Vola.ro, peste 95% dintre rezervările efectuate pe platformă pentru Revelion au fost făcute pentru Europa, restul procentelor fiind distribuite aproape egal între destinaţii din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia”, anunţă compania.

De asemenea, Vola.ro a analizat cum se prezintă la nivel general tabloul zborurilor de final de an din România.

În ceea ce priveşte ţările europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de revelion acestea sunr Italia, destinaţia regăsită cel mai des în topul favoritelor turiştilor români, cu 22% din rezervări, Marea Britanie, cu 14% din rezervări, şi Germania, cu 9% din rezervări. În acelaşi timp, în aceste state există comunităţi numeroase de români, astfel că, cel mai probabil, mulţi vor merge la rudele sau prietenii stabiliţi în străinătate şi vor petrece împreună finalul lui 2023. Pe lista ţărilor europene spre care se va zbura de revelion se află şi Franţa, Austria, România, Spania, Belgia, Irlanda şi Grecia.

Atunci când vine vorba despre oraşele europene preferate de români, în topul clasamentului sunt Londra, Paris, Milano, Viena şi Roma, oraşe cunoscute drept destinaţii de city-break. Tabloul rezervărilor este completat de Bruxelles, Dublin, Munchen, Veneţia şi Atena, acestea fiind alte destinaţii spre care vor călători românii la final de an.

Aeroportul Otopeni va continua să fie aglomerat în următoarea perioadă: 83% dintre zborurile rezervate pe Vola.ro de revelion vor fi operate aici. Urmează aeroporturile din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Bacău, Craiova, Suceava şi Oradea.

Cel mai ieftin bilet de avion de revelion a costat 36 de euro, pe ruta Bucureşti – Viena.

Potrivit Vola.ro, tariful mediu plătit de un pasager pentru un bilet de avion în timpul revelionului este de 198 de euro. Cel mai ieftin bilet de avion vândut pe Vola.ro pentru finalul de an a costat 36 de euro, pe ruta Bucureşti – Viena, pe când cel mai scump bilet a fost 816 euro, pe ruta Bucureşti – Dubai. De asemenea, cea mai ieftină rezervare a fost 49 de euro (Bucureşti – Tirana, un singur pasager), în timp ce cea mai scumpă rezervare a costat 2.904 euro (Bucureşti – Larnaca, pentru 10 pasageri).

Interesant este că cei mai mulţi români şi-au făcut din timp planurile de revelion şi, în plus, au rezervat în avans zborurile de final de an. De exemplu, 53% dintre ei au rezervat biletele cu 30-90 de zile înainte de data zborului, o dovadă în plus a faptului că industria aviatică este puţin mai stabilă acum în comparaţie cu lunile de vară. De altfel, rezervarea de revelion efectuată cel mai din timp a fost făcută încă de pe 26 aprilie 2023.

În ceea ce priveşte durata medie de şedere la destinaţie, se pare că românii vor petrece, în medie, 4.5 zile în vacanţa de revelion, o scurtă pauză de reîncărcare a bateriilor înainte de a începe noul an.