Take-Two Interactive confirmă că lansarea mult așteptatului GTA VI va avea loc în această toamnă / Publisher-ul de jocuri video prognozează o scădere a cifrei de afaceri în trimestrul al patrulea

Take-Two Interactive Software a prognozat joi venituri sub estimări pentru trimestrul al patrulea, din cauza unor cheltuieli mai mici pentru jocurile mobile, în condițiile în care consumatorii se confruntă cu incertitudinile economice și cu o inflație încă ridicată, relatează Reuters.

Industria jocurilor video a trecut prin doi ani tumultuoși, marcați de concedieri la nivelul întregii industrii, închideri de studiouri și anulări de proiecte, din cauza costurilor ridicate de împrumut și a vânzărilor slabe.

Titlurile pentru telefoane mobile ale Take-Two, cum ar fi „Empires & Puzzles”, au fost sub așteptări, deoarece jucătorii au redus cheltuielile în jocuri, au declarat directorii companiei în cadrul unei conferințe telefonice după anunțarea rezultatelor.

Compania a achiziționat Zynga, producătorul jocului „FarmVille”, în 2022, pentru a-și spori puterea în industria jocurilor mobile și pentru a concura mai bine cu rivalii.

Joost Van Dreunen, profesor la NYU’s Stern School of Business, a declarat: „Divizia mobilă se află probabil la sfârșitul procesului de integrare și m-aș aștepta ca aceasta să înceapă să contribuie în mod mai semnificativ la rezultatul final al Take-Two”.

Acțiunile publisher-ului de jocuri video au crescut cu peste 6% în tranzacțiile extinse, după ce a reiterat că mult așteptatul său „Grand Theft Auto VI” va fi lansat în toamna anului 2025.

GTA este o franciză action-adventure de lungă durată care plasează jucătorii într-un mediu sandbox plin de mașini rapide, arme și personaje dinamice.

„Lipsa de vești (despre GTA VI) i-a îngrijorat pe investitori că ar putea întârzia (lansarea), așa că aceasta este o veste bună”, a declarat analistul Michael Pachter de la Wedbush Securities.

Take-Two și-a reiterat, de asemenea, așteptările privind o creștere a rezervărilor nete în anii fiscali 2026 și 2027, mulți analiști așteptându-se ca această creștere să vină de la „GTA VI”.

Compania se așteaptă ca rezervările să se situeze între 1,48 și 1,58 miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea, punctul mediu fiind ușor sub estimarea medie a analiștilor de 1,54 miliarde de dolari, potrivit datelor compilate de LSEG.

Pe lângă „GTA VI”, Take-Two se așteaptă să lanseze în acest an titluri mari precum „Borderlands 4” și „Mafia: The Old Country”.

Veniturile sale din al treilea trimestru, de 1,37 miliarde de dolari, au ratat estimările de 1,39 miliarde de dolari.

Take-Two a câștigat 72 de cenți pe acțiune, comparativ cu estimările de 57 de cenți.