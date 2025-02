VIDEO Tadej Pogacar, debut cu succes în noul sezon: Campionul mondial a câștigat Turul Emiratelor Arabe Unite într-o demonstrație de forță în vârful Jebel Hafeet

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) a dominat categoric adversarii pentru a câștiga atât ultima etapă, cât și victoria finală în Turul Emiratelor Arabe Unite, duminică. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a încheiat pe locul doi, iar Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) a completat podiumul, conform L’Equipe.

Mare favorit înaintea ultimei etape din Turul Emiratelor Arabe Unite, Pogačar a risipit orice urmă de suspans. Slovenul a lansat un atac devastator cu 7,5 kilometri înainte de sosire, în ultima ascensiune a traseului, pe Jebel Hafeet, reușind să-și asigure a treia victorie în această competiție, după succesele din 2021 și 2022.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a terminat pe locul secund, la 33 de secunde în urma lui Pogačar, iar Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) a ocupat poziția a treia, la 35 de secunde de lider.

Este al treilea Tur al Emiratelor Arabe Unite câștigat de Tadej Pogacar.

