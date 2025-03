Tadej Pogacar, cel mai bun ciclist al lumii, va participa în premieră la Paris-Roubaix 2025

Tadej Pogacar (26 de ani) le-a făcut fanilor săi o surpriză, ciclistul sloven anunțând miercuri că va participa la prestigioasa cursă Paris-Roubaix. Evenimentul va avea loc în data de 13 aprilie 2025, transmite cyclingnews.com.

Decizia slovenului vine după ce a efectuat o reevaluare a calendarului său competițional. Cel mai bun ciclist al momentului dorește să-și extindă palmaresul în cursele clasice.

Recent, Tadej a încheiat pe locul trei la Milano-San Remo, el fiind întrecut de Mathieu van der Poel și Filippo Ganna.

Au existat speculații cu privire la o eventuală participare a lui Tadej la Paris-Roubaix după ce rutierul a fost văzut antrenându-se pe sectoarele pavate, inclusiv în atât de cunoscuta zonă a Pădurii Arenberg.

Pentru a putea participa la Paris-Roubaix, Pogacar a fost nevoit să facă unele ajustări în program: a renunțat la E3 Saxo Classic și Gent-Wevelgem.

În aceste curse, rolul de lideri ai echipei UAE Team Emirates-XRG va fi preluat de Tim Wellens și Nils Politt.

Următoarea competiție la care Pogacar va lua startul va fi Turul Flandei, în data de 6 aprilie, cu o săptămână înainte de Paris-Roubaix.

Tadej Pogacar on #ParisRoubaix 2025, HERE WE GO! ✅🌈 pic.twitter.com/rHNSneS1Ak

— Paris-Roubaix (@parisroubaix) March 26, 2025